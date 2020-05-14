Геннадий Зюганов, лидер КПРФ: Все пять тестов показали - я здоров. Вирусы боятся моих анекдотов!

- ...Геннадий Андреевич, скажите, а почему про коммунистов Калашникова и Новикова, которых госпитализировали две недели назад с коронавирусом, ничего не слышно? Они - как?

- Как ничего не слышно? Калашников выписался давно. Готовится к новым боям. В хорошем настроении, в прекрасной форме. Новиков тоже сегодня выписался. Точнее, вчера. Все нормально.

- Все прошло? Больше нет никаких заражений?

- Будем надеяться.

Хотя, я вчера им объяснил, они теперь знают хорошо историю эпидемий. Приводил примеры, - они, эпидемии, просто так не проходят. А заканчиваются после того, как примерно 40-70% переболеют. В разной форме. Поэтому надо быть всегда готовым к этому.

Если эпидемия заходит, это - минимум - половина пока не переболеет. Четверть обычно имеет природный иммунитет, некоторые легко переносят… Так что, с эпидемией надо уметь бороться. Советская власть - умела. Она победила и чуму, и холеру, и малярию, и даже черную оспу.

- Скажите, а тогда, по-моему, Рашкин говорил, что там еще водители заразились, которые ваших возили...

- Я не хочу это комментировать. Ничего тут удивительного нет... Если сейчас маску невозможно купить, если по 45 рублей в среднем маски продаются при ее стоимости 1-3 рубля.

Я вчера сказал, они там зашумели… Я говорю – понимаете, вы торгуете масками, а вы обязаны их раздавать… Все равно, что идет бой, и вы покупаете у командира патроны, или место в блиндаже покупать… Просто полное безобразие!

- Скажите, а вот Рашкин как-то себя не очень адекватно ведет, митингует…

- Что значит - неадекватно ведет? Что с красным знаменем решили поклониться Великой Победе, пришли и начали вязать… это полное безобразие.

- То есть, вы его не ругали за это…

- Дело не в этом. Я воспитывал так, что, если проводите операцию, надо ее проводить с умом. Вон в Ростове 220 машин вывели с красными знаменами и проехали по всей области. А власти прямо сказано – вы должны уметь организовывать празднование, а не прятаться в кустах.

- Ясно. А вот про регионы не слышно, как в регионах-то?

- Зайдите на сайт, посмотрите, у нас во всех регионах прошли возложения, шествия, все в рамках соблюдения…

- Нет, я имею в виду - против коронавируса как борются?

- Ну, по крайней мере, наши борются довольно эффективно. Мы провели операцию «Своих не бросаем», всем помогли. Кому лекарствами, кому - продовольствием. И продолжаем это.

У меня на родине (в Орле. - А.Г.) закупили с нашей партией шесть тысяч Знамен Победы и вывесили везде. Пять тысяч подарков, гостинцев, для того, чтобы отметить и ветеранов, и заслуженных людей, особое внимание уделили врачам, медсестрам, скорой помощи.

- Понятно. А как вы, как Генеральный секретарь, соблюдаете все правила, чтобы не заразиться?

- Ну, я соблюдаю, мы на передовой. Пятый раз уже сдавал анализы… (Речь о тестировании.- А.Г.) Здоров. Ну, работаем, трудимся… сейчас готовимся к новому мероприятию, у нас пионерия впереди. (19 мая День пионерии. - А.Г.) Я уверен, что после 1 июня легче будет. Мы пять тысяч пионеров принимаем на Красной площади.

- А вы как их… толпой не будете же принимать?

- Ну, пока карантин, нет, конечно, но я уверен, что сейчас солнышко пригреет… А вирусы боятся ультрафиолета, нашей и вашей воли, характера, хорошего настроения и моих анекдотов.

- Ой, а давайте анекдот.

- Хозяйка посылает мужа в магазин, он из магазина ей звонит и говорит – я уже тут, напомни мне, что брать. Она спрашивает – ты в маске? - Да, в маске. - Маска хорошая? – Хорошая. – Тогда бери кассу.

- Спасибо.

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