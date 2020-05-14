Субсидии для малого и среднего бизнеса в 2020 году: какие изменения ждут предпринимателей

Внесенные правительством изменения в правила предоставления субсидий для предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей в 2020 году позволят получить деньги как можно большему числу предпринимателей. Об этом сообщил на брифинге в четверг глава ФНС Даниил Егоров.

Речь идет о субсидиях в размере одного МРОТ на каждого работника. Так, правительство изменило правила предоставления субсидии в случае уменьшения численности сотрудников. Изначально деньги собирались выделять лишь тем предприятиям, которые полностью сохранили штат. Предприниматели стали жаловаться: «а если уволится один сотрудник? Значит, денег уже не видать?».

- Правительство изменило правила предоставления субсидий, указав, что в случае, если численность падает на 10% либо уходит с работы один человек, субсидия все равно предоставляется, - сообщил Егоров.

По словам главы ФНС, предприниматели также жаловались, что торговля непродовольственными товарами не попала полностью по видам ОКВЭД в пострадавшие отрасли.

- И эту ситуацию тоже правительство поправило, - заметил Егоров.

Он напомнил, что для получения субсидии нужно соответствовать следующим критериям:

1. Заявитель должен быть включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства до 1 марта 2020 года.

2. Компания должна относиться к пострадавшим от коронавируса отраслям

3. Компания не должна находиться в процессе ликвидации или банкротства

4. Численность работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, должна составлять не менее 90% от количества работников в марте и заявитель должен был вовремя представить отчетность о численности сотрудников за март 2020 года.

5. Предприниматели, имеющие задолженность по налогам, смогут получить субсидию на выплату зарплат в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, если погасят долг к моменту подачи заявления.

По словам главы ФНС, первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей уже получили субсидии. Всего в ФНС подано 351 тысяч заявок от бизнеса на получение субсидии. При этом четверть из них не соответствует критериям правительства.

Чтобы не тратить время зря, глава ФНС посоветовал предпринимателям подавать заявку на получение субсидии через сайт Налоговой службы. Там легче всего проверить соответствует компания заявленным критериям или нет.

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