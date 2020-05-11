2020-05-11T18:42:09+03:00
Экономика

Прямые субсидии на выплату зарплат сотрудникам в 2020 году: кто сможет получить и сколько составят

Рассказываем, кто сможет получить прямые субсидии на выплату зарплат сотрудникам в 2020 году
Елена ОДИНЦОВА
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С 1 июня будет запущена специальная кредитная программа на выплату зарплат сотрудникам в 2020 году для всех предприятий пострадавших отраслей

С 1 июня 2020 года заработают новые меры поддержки занятости в пострадавших от пандемии отраслях. О них 11 мая объявил президент Владимир Путин. Для всех предприятий в этих сферах, а также социально ориентированных НКО будет запущена специальная кредитная программа.

Такие предприятия смогут получить кредиты на выплату зарплаты сроком на полгода по льготной ставке в 2%. Кредиты будут выдаваться в размере одного минимального размера оплаты труда (12 130 рублей) на каждого сотрудника. Если по истечении полгода компания сохранит 90% рабочих мест, то весь кредит и проценты по нему спишут — фактически в таком случае речь идет о прямой беспроцентной субсидии предприятию на выплату зарплат сотрудникам. Если удастся сохранить 80% рабочих мест — спишут половину кредита и процентов по нему.

Ранее малые и средние предприятия в пострадавших отраслях уже получили право на прямые безвозмездные субсидии в размере 12 130 рублей (один МРОТ) на сотрудника. Эта мера поддержки заработала с мая. Деньги можно потратить на любые неотложные финансовые нужды — выплату зарплат, коммунальные или арендные платежи и т. п.

Новые меры поддержки касаются не только малого и среднего бизнеса, а всех предприятий пострадавших из-за коронавируса отраслей. При этом деньги даются конкретно на выплату зарплат сотрудникам в 2020 году — начиная с июня.

Путин о поддержке малых и средних предприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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