2020-05-14T16:02:32+03:00
Коронавирус Covid-19

"Снижается ежедневный прирост": Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович - о заболеваемости в России

Специалист рассказала "Комсомольской правде", как нужно снимать ограничения, и может ли возникнуть новая волна эпидемии
Валерия ЛЫСЕНКОКсения АНУФРИЕВА
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Специалист рассказала "Комсомольской правде", как нужно снимать ограничения, и может ли возникнуть новая волна эпидемии. Фото: Николай Галкин/ТАСССпециалист рассказала "Комсомольской правде", как нужно снимать ограничения, и может ли возникнуть новая волна эпидемии. Фото: Николай Галкин/ТАСС
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Впервые за 12 дней на территории России медики зафиксировали менее 10 тысяч инфицированных за сутки. За один день вирусом заразились 9 974 человек: последний раз показатель ниже "психологической отметки" наблюдали 2 мая. При этом почти половина пациентов с коронавирусом переносят болезнь бессимптомно.

Мелита Вуйнович, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России, в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировала снижение ежедневного прироста количества зараженных коронавирусной инфекции в стране.

- Я смотрю тренды. И в последние десять дней что мы видим? Снижается ежедневный прирост. Что такое прирост? Это число новых случаев к общему числу заболевших. И тогда получается процент, который впервые начал снижаться десять дней назад. Тогда я первый раз сказала об этом, как осторожный оптимист. Сейчас я даже меньше осторожничаю. Как будет дальше развиваться ситуация зависит от инфицированных людей, которые могут передавать вирус. Если они сейчас будут под надзором, то мы будем и дальше видеть снижение прироста зараженных, - рассказала эксперт, отметив, что после ослабления глобальных антикоронавирусных мер важно продолжать соблюдать меры индивидуальные, например, социальную дистанцию.

Мелита Вуйнович пояснила также появившиеся ранее новости том, что в России может вырасти летальность от коронавируса.

- Я имела в виду, что с ростом количества заболеваний, мы еще ожидаем, что будут новые случаи смерти. Это никто никуда не уйдет, потому что люди, которые заболели, могут погибнуть от инфекции и через две недели, и через три. И у нас есть более чем сто тысяч [еще не выздоровевших] заболевших, из этого поля, к сожалению, будут еще смерти. Мы должны это учитывать, хотя прирост зараженных и снижается.

Представитель ВОЗ в России также прокомментировала возможность новых вспышек коронавирусной инфекции после снятия ограничительных мер.

- Если мы не будем осторожны даже после снятия карантина, то будут возникать все новые единичные случаи заболевания. Будут маленькие очаги инфекции, и если их сразу не остановить, то можно ожидать более взрывной всплеск случаев. К сожалению, придется жить в новой реальности. Жить с этим вирусом. А только от нас зависит и от нашей готовности, которой мы научились сейчас через эти три месяца, что мы не позволили большой рост случаев, - отметила специалист организации.

По словам Мелиты Вуйнович, при снятии ограничений власти должны учитывать и оценивать все возможные риски и работать с населения, а эффективное послабление мер невозможно без сознательного восприятия ситуации каждым человеком.

- Уменьшение мер должны быть постепенны, с очень высокой осознательностью каждого человека, что мы, к сожалению, живем с этим вирусом в нашей реалии. Надо быть осторожным, а также обеспечить все другие услуги здравоохранения, которые сейчас в очень сниженном объеме. Надо рассмотреть, что наше старшее поколение более двух месяцев сидит дома. Мышцы будут ослабевать. Надо как-то найти солидарность с нашим старшим поколением, чтобы хотя бы час или два часа в городе для них было резервировано, чтобы они могли прогуляться. Очень много есть таких нюансов, - сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России.

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