Путину пообещали вакцину от коронавируса и лечение для Заворотнюк

СЕЧИН ЗАЙМЕТСЯ ГЕНЕТИКОЙ

- Все последние недели наши усилия были прежде всего направлены на противодействие эпидемии коронавируса, но ситуация меняется, и это даёт нам возможность вновь сосредоточиться на вопросах нашей текущей и долгосрочной повестки, - так Владимир Путин начал совещание по развитию генетических технологий в России. - По масштабу задач, прорыву, значению для страны программа развития генетических технологий сопоставима с атомным и космическим проектами ХХ века.

Президент напомнил, что сейчас генетические исследования помогают создавать тест-системы, вакцины и лекарства от коронавируса. И сообщил, что в рамках национального проекта «Наука» создаются три геномных центра мирового уровня, каждый из которых должен представлять собой консорциум исследовательских институтов, вузов, производственных и инновационных компаний от Новосибирска до Крыма. А главным технологическим партнёром программы стала компания «Роснефть», ответственность за работу несет лично ее глава Игорь Сечин.

КАКИЕ ЗАДАЧИ СТОЯТ ПЕРЕД ГЕНЕТИЧЕСКИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

Россия должна обладать целой линейкой разработок, которые позволят:

- предупреждать и лечить тяжёлые заболевания,

- увеличивать продолжительность жизни людей,

- улучшать состояние окружающей среды,

- очищать от загрязнений землю, воду, воздух,

- применять экологически чистое биотопливо.

ВАКЦИНА БУДЕТ В СЕНТЯБРЕ

Но как ни перспективны генетические исследования будущего, от сегодняшнего дня не уйти. И самым актуальным в докладе директора новосибирского научного центра "Вектор" Ринат Максютов была новость, что вакцина от коронавируса может быть готова уже через три месяца.

- Мы рассчитываем зарегистрировать данную вакцину уже в сентябре текущего года, - пообещал Максютов.

Хотя новость о том, что Россия уже в следующем году начнет производить вакцину против черной оспы, была не меньшей сенсацией. Путина порадовали оба известия, но он попросил проследить, чтобы авторские права на вакцины были зарегистрированы за Российской Федерацией.

ВИРУСЫ ПОМОГУТ ЗАВОРОТНЮК

Директор Института молекулярной биологии Александр Макаров доложил, как идет работа по «гуманизации мышей», чтобы можно было испытывать на них препараты для людей.

- У меня лично, когда вы говорили о гуманизации мышек, чувство благоговения возникло, но и внутренней какой-то тревоги, - пошутил Путин. - Сразу генно-инженерная фантазия рождает самые разные образы этих мышек. Надеюсь, что все это будет под контролем!

Но в докладе Макарова были и более громкие страницы. Так, например, он доложил, как с помощью вирусов лечат онкобольных и готовы помочь даже Анастасии Заворотнюк.

- Мы реально проверяем эту технологию на больных четвертой, терминальной стадии, когда им уже нечего терять, это добровольцы, и традиционная терапия уже не действует, - рассказал Макаров. - И есть большой процент случаев, когда происходит ремиссия, больные начинают вести нормальный образ жизни. Особенно хорошо это видно в случае глиобластомы - злокачественной опухоли, которая довольно часто стала поражать наших ведущих артистов, деятелей культуры и, к сожалению, с печальным итогом. Осталась пока только Анастасия Заворотнюк, которая борется с этим заболеванием, и мы тоже пытаемся принимать в этом участие. Нам передали родные клетки ее опухоли, мы их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки. Но пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию.

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕБОЛЕЛ КОРОНАВИРУСОМ

Предоставляя слово министру образования Путин сообщил новость - Валерий Фальков переболел коронавирусом, третий глава министерства в правительстве.

- Не секрет, Валерий Николаевич перенес коронавирус, переболел, - сказал президент. - Я внимательно следил за тем, что происходит, как и за другими членами кабинета министров, там все вроде тоже у них восстанавливается и они уже практически приступают к работе.

Фальков это подтвердил и заявил, что включился в работу активно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/779102" frameborder="0"></iframe> Путину рассказали о состоянии и лечении Заворотнюк.

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