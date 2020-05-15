2020-05-15T11:31:55+03:00
Экономика

Бизнес-омбудсмен: Безвозмездные субсидии в размере МРОТ смогут получить 28% малых и средних предприятий

Формальный подход оставляет за бортом многих предпринимателей
Дмитрий КОЗУРОВ
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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Всего 28,4% малого и среднего бизнеса смогут получить безвозмездные субсидии в размере одного минимального размера оплаты труда на человека. Такие подсчеты озвучил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Безвозмездные субсидии рассчитываются по формуле 1 МРОТ, то есть 12130 рублей, на одного сотрудника. Претендовать на деньги могут предприятия малого и среднего бизнеса из 11 пострадавших отраслей экономики, которые сохраняют не менее 90% рабочих мест. Причем потратить деньги можно будет не только на выплату зарплат, но и на другие текущие цели компаний.

- Мы предлагаем считать пострадавшими от коронавируса не тех, кто формально по ОКВЭД относится к определенным правительством областям, а тех, кто потерял 30% и более от своей выручки, - отметил Борис Титов. – При таком подходе, по нашим расчетам, количество получателей этой меры поддержки будет как минимум в два раза больше.

Дело в том, что принадлежность к малому и среднему бизнесу конкретной компании возникает только тогда, когда ее вносят в реестр МСП.

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заявил, что по состоянию на 14 мая безвозмездные субсидии получили 44 тысячи индивидуальных предпринимателей. Всего же получено 351 тысяча заявлений, 257 тысяч из которых соответствует всем необходимым для получения помощи критериям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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