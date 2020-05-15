Владимир Маркони о шоу Comment Out, где звездам шлют скабрезности: «Сам бы я ни за что не стал писать эти комментарии»

«Все комментарии, которые есть в шоу, – это то, что я никому бы ни за что бы не стал писать, потому что для меня это «ту мач» (англ:. слишком много. - Авт.). Я не сумел бы, особенно личные комментарии», - признался Владимир Маркони, автор и ведущий отвязного юмористической интернет-программы Comment Out. Она выходит на youtube-канале творческого коллектива «Чикен Карри», самый известный представитель которого Александр Гудков - комик, продюсер и клипмейкер, перезапустивший карьеру Филиппа Киркорова и не только.

Провокационный выпуск шоу "Comment Out" с участием Ольги Бузовой и Федора Смолова.Фото: www.youtube.com

В провокационном игровом шоу, каждый выпуск которого смотрят в среднем 6-7 млн раз, приглашенные звезды пишут в инстаграмах других популярных людей шокирующие комментарии. Список жертв и тексты комментариев готовит команда программы, гость выбирает и то и другое случайным образом. Одновременно в шоу участвуют две звезды. Если кто-то отказывается писать комментарий, он теряет очко и выполняет неприятное наказание. Ольга Бузова, например, прошла через «овощной камшот»: ее соперник, футболист Федор Смолов натер морковку ей прямо в рот, держа терку в районе своего паха. В другой выпуске рэп-музыкант Баста продегустировал «смузи бюджетника» - в составе рыбья голова, майонез, ролтон, ряженка, пачка активированного угля.

Чтобы избежать наказания, участники соглашаются на комментарий. Так, Дима Билан написал в инстаграме Сергея Шнурова «Если я увижу тебя на своем концерте, я насикаю в твою сумку», а Сергея Лазарева порадовал текстом «Зайди в директ. Отправил тебе фото от Лады Дэнс. Не понимаю, это вагина или размороженный бекон». Егор Крид написал Тине Канделаки следующее: «Каждый раз, когда ты снимаешь трусы, я вспоминаю рекламу «Меха на ВДНХ». Позже Тина невозмутимо сообщила «КП», что оценила шутку, зла на Крида не держит и даже планирует сама поучаствовать в Comment Out.

«Звезды стали легче к себе относиться, - объясняет Маркони «КП». - И не из-за того, что они стали мельчать. Наоборот, они стали более закаленные. Они понимают, что шоу-бизнес - это не только выступления на больших сценах во время концерта Дня полиции, а еще и развлекательные программы, в том числе и на YouTube. И так как сейчас тренд на острые и провокационные шутки и юмор, наши звезды - а они, между прочим, очень тонко чувствуют все происходящее - понимают, что сейчас нужно быть остроумным, иногда подставляться, и от этого они получат только плюсы. У нас даже есть небольшая очередь из участников, кто к нам хочет прийти».

Комментарии, наказания — плод творческой фантазии четверых людей. «Кроме меня над сценарием работают Гриша Шатохин, Вадим Селезнев, Саша Гудков», - рассказывает Маркони. - Выполнить наказание для меня было бы гораздо легче. Какое-то легкое членовредительство себя – ну, ладно, хорошо. Лишь бы не смотреть потом звезде, которой это написано, в глаза, и не сказать: «извините».

Цель шоу - просто развлечь зрителя. Вероятно, достаточно взрослого.

«Развлечение помогает людям пережить самые сложные моменты жизни. И когда тебе пишут, что «у меня была депрессия, все было плохо, а посмотрел вашу программу, и как-то стало веселее», это же классно, - полагает ведущий. - Но в Comment Out у нас есть и настоящая помощь, когда мы под видом наказания для участника просим его перечислить деньги на благотворительность (год назад тот же Смолов перечислил 400 тысяч рублей нищему Дому культуры в Алтайском крае. - Авт.). Да, это происходит в очень ироничном ключе, но я уверен, что наша аудитория считывает это и понимает, что кроме того, что мы остро шутим, мы еще и помогаем тем, кто в этом нуждается. В этом сочетании и есть магия моей работы. В один момент люди думают что-то типа «Да как они себе это позволяют?!» А через минуту: «Какие они хорошие ребята - безвозмездно, помогают абсолютно незнакомым людям».

На российском юмористическом поле шоу Comment Out действительно выглядит шокирующе, но если сравнивать его, например, с продукцией японского развлекательного ТВ, то оно кажется вполне невинным. Безбашенное хулиганство нисколько не отразилось на профессиональной репутации Маркони: он будет вести возрожденное познавательное шоу для школьников «Галилео» на СТС. В программе, уже выходившей с 2007-го по 2015-й годы, рассказывают о науке и технологиях, демонстрируют зрелищные опыты. СТС перезапустил проект совместно с Министерством просвещения РФ. «Это все-таки и развлекательная программа. А где развлечения, там сразу же и я. Главное же - честная и легкая подача. С ней у меня проблем нет», - считает Маркони. «Галилео с Владимиром Маркони» будет выходит на СТС с понедельника по четверг в 14.00 с 25 мая.

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