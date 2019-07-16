Бузова отказалась мстить Лопыревой за унижение

Ольга Бузова и Федор Смолов приняли участие в YouTube-шоу Comment Out. Поющая ведущая вместе с футболистом боролись за ценный приз. По условиям конкурса нужно было - выполнить стыдное задание или написать к постам других знаменитостей в Инстаграме уничижительный комментарий.

Так, Федору Смолову было предложено полежать минуту в гробу или написать комментарий певцу Юркису. Футболист выбрал второе. Кстати, пока Смолов раздумывал, выполнять ли задание, Бузова не находила себе места. На съемочную площадку принесли открытый гроб с надписью "Скорбим и помним" и атласной обивкой внутри. "Нет! Все мысли материальны, нельзя даже его сюда приносить!", - кричала Бузова, когда рабочие устанавливали гроб на стулья. А когда артистке самой предложили оценить удобство и красоту изделия, она отказалась.

В другом раунде певице пришлось нарядиться тараканом и терпеть удары тапком по спинеФото: скриншот видео

После этого певице по заданию нужно было 30 секунд простоять голыми ногами в мокром кошачьем лотке и мяукать. Бузова отказалась и написала блогеру Амирану Сардарову, с которым она несколько лет в ссоре.

Во втором туре Смолов перевел 400 тысяч рублей дому культуры в селе Костин лог на ремонт крыши вместо того, чтобы написать оскорбительное послание Дмитрию Нагиеву.

Бузовой приходилось чаще выполнять наказания. Телеведущая согласилась, чтобы Смолов потер ей морковь в рот, приставив терку к ширинке. Ольга не ожидала, что реквизит в студию шоу вынесет ее бывший возлюбленный Роман Третьяков, с которым она встречалась на "Доме-2". В Comment Out Роман выступает в роли ассистента. Увидев бывшего, Ольга отвернулась и рассмеялась."Вы знакомы?", - поинтересовался Федор. "Мне кажется, да, - ответила певица. - Мы были знакомы. Очень давно".

Телеведущая согласилась, чтобы Смолов потер ей морковь в рот, приставив терку к ширинкеФото: скриншот видео

В другом раунде певице пришлось нарядиться тараканом и терпеть удары тапком по спине.

Ольга также вывела из себя Филиппа Киркорова. Артистка позвонила поп-королю и попросила его спеть с ней дуэтом. Исполнитель положительно отнесся к предложению. Филипп напомнил собеседнице, что много раз предлагал ей песни для совместного исполнения, однако та их постоянно отвергала. После Ольга попыталась напеть будущий хит. "Собачка говорит: "Гав-гав". Коровка говорит: "Му-му". Кошка говорит: "Мяу-мяу", а я скажу тебе: "Привяу". Гав, гав, гав, му, му, му, привяу", - еле сдерживала смех Бузова. Киркоров отреагировал только спустя несколько секунд. "Чего? - только и смог произнести поп-король. - Оль, ты ... . Я такое петь не буду! Знаешь, кто бы смог? Вот, Коля! Коленька Басков, мой закадычный, заклятый дружок, вот он, я уверен, - мяу, мяу - вот он на это согласится".

Артистка позвонила поп-королю и попросила его спеть с ней дуэтомФото: скриншот видео

Еще одно задание для Бузовой стало особенно сложным. Телеведущей выпала Виктория Лопырева. Не секрет, что бывшая возлюбленная Федора Смолова и Ольга Бузова недолюбливают друг друга. Звезда "Дома-2" в свое время осудила модель за то, что она родила ребенка от Игоря Булатова, оставившего ради нее семью. В свою очередь, гламурная модель на днях назвала Ольгу "трудолюбивой бездарностью".

Когда исполнительница узнала о том, что за испытание ей предстоит, она с ехидной улыбкой произнесла: "Наша общая подруга Виктория Лопырева". На что Смолов заметил: "Зная Вику, она не пропустит комментарий от Ольги Бузовой". Оба дружно засмеялись. При этом артистка категорически отказалась отправлять сообщение Лопыревой. Вместо этого по условиям конкурса она удалила из блога пятерых друзей, среди которых оказались Андрей Малахов, Маша Погребняк и Тимур Батрутдинов.