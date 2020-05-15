Новый удар для Федосеевой-Шукшиной: заразившаяся коронавирусом внучка не возвращает квартиру в Финляндии

81-летняя Лидия Федосеева-Шукшина последние месяцы переживает грандиозный семейный скандал. Народная артистка лишилась сразу двух объектов недвижимости: двушки в Новой Москве, которую муж-продюсер Бари Алибасов переписал на своего водителя, и половины мемориальной квартиры писателя Шукшина (где сейчас и живет Федосеева-Шукшина) - свою долю втайне от бабушки и по бросовой цене продала ее внучка Анна.

Фактически на девятом десятке, окруженная меркантильными родственниками, Лидия Николаевна осталась бомжом. Ведь в любой момент на пороге ее дома, где актриса находится на птичьих правах, может появиться новый хозяин - бывший любовник Ани, фитнес-тренер Теймур Керимов. И куда идти в таком случае..?

Отдушиной Федосеевой-Шукшиной в этом бесконечной истории с дарением и тайной продажей недвижимости была квартира в Финляндии, которую внучка публично пообещала вернуть бабушке еще месяц назад. Эта двушка на 50 "квадратов" несколько лет назад досталась актрисе в подарок от финской бизнес-леди Веры Рейникайнен. С первых минут знакомства она разглядела в Лидии Николаевне черты своей покойной матери и так прониклась этим сходством, что отписала новой подруге недвижимость. Которую Лидия Николаевна, также как и несколько других квартир, своими же руками передарила внучке...

- Отдай мне, пожалуйста, Финляндию. Я очень люблю эту квартиру, я с удовольствием туда приезжаю на неделю или две, на месяц. Будешь ко мне в гости приезжать, - попросила актриса у Анны еще месяц назад в эфире телешоу на федеральном канале.

И девушка неожиданно согласилась, а для убедительности даже потрясла на камеру кипой бумаг - вот, мол, бабушка, все документы на жилье.

Однако, самый главный документ - дарственную на финскую двушку - внучка так до сих пор и не подписала.

- Анна отказалась сейчас решать этот вопрос, сославшись на то, что обнаружила у себя симптомы коронавируса, - рассказала kp.ru адвокат Народной артистки Юлия Вербицкая-Линник. - Поэтому мы желаем ей скорейшего выздоровления и ждем ответных действий. В адрес Анны, разумеется, направлены все договора - предварительно все документы ее устраивают. Но от подписания она пока воздержалась из-за коронавируса.

Между тем, в соцсетях внучка Федосеевой-Шукшиной ничего не рассказывает о своей болезни. Недавно Анна появилась в Инстаграме после длительного перерыва и порадовалась пришедшему лету, опубликовав виды пейзажей на берегу реки.

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