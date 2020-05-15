"Никаких детей больше не будет": Максим Фадеев разочаровался во "второй семье"

Максим Фадеев впервые рассказал о том, почему распустил свой продюсерский центр. Музыкант также признался, что столкнулся с чудовищным обманом со стороны тех, кому доверял, как себе.

"Почему я разогнал весь менеджерский состав MALFA? Потому что воровство стало системным. Воровали все, что могли, - камеры, шнуры, батарейки", - шокировал откровением Максим Фадеев.

Он заявил, что устал работать с непонятными людьми, которые приходил к нему с красивыми дипломами. "Оказывается, что есть такой новый стиль: ты приходишь, ты вообще никто. У тебя есть диплом, ты говоришь «Я все знаю», тебя берут на испытательный срок на пару месяцев на большую зарплату. Ты поработал, заработал свои 500-600 тысяч и пошел в другую компанию рассказывать ту же самую сказку. Вот у меня таких красавцев было очень много", - поделился продюсер в откровенном интервью Premier.

Музыкант заверил, что теперь изменит отношение к новому составу артистов и будет иначе строить отношения с подчиненными. "Никаких детей больше не будет. Будет обычная рутинная работа. Я не буду больше относиться к сотрудникам, как к части моей семьи. Потому что я понял, что не может быть двух семей. Она одна. У меня она из трех человек", - подчеркнул Фадеев.

Мэтр с сожалением констатировал: "Командной истории, мечты, которую я хотел создать, не получилось. Не склеилась эта ваза. Поэтому я посчитал, что это не мой путь, закрыл это и счастлив".

Продюсер планирует сотрудничать с зарубежными артистами. Параллельно пробует новые стили. "Я буду брать западных артистов и развивать. У нас будут подписанные американцы, англичане, которых мы будем раскручивать. Музыка везде одинаковая, у нее нет языка", - заявил артист.

Он также признался, что часто уезжает на Бали. В этом райском уголке у него есть комплекс вилл. Там Фадеев набирается сил и отдыхает от российского шоу-бизнеса, в котором, по его словам, нет искренности, а лишь снобизм и пафос.