2020-05-15T17:21:03+03:00
Звезды

"Никаких детей больше не будет": Максим Фадеев разочаровался во "второй семье"

Продюсер дал очень откровенное интервью
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Музыкант заверил, что теперь изменит отношение к новому составу артистов и будет иначе строить отношения с подчиненнымиМузыкант заверил, что теперь изменит отношение к новому составу артистов и будет иначе строить отношения с подчиненнымиФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Максим Фадеев впервые рассказал о том, почему распустил свой продюсерский центр. Музыкант также признался, что столкнулся с чудовищным обманом со стороны тех, кому доверял, как себе.

"Почему я разогнал весь менеджерский состав MALFA? Потому что воровство стало системным. Воровали все, что могли, - камеры, шнуры, батарейки", - шокировал откровением Максим Фадеев.

Он заявил, что устал работать с непонятными людьми, которые приходил к нему с красивыми дипломами. "Оказывается, что есть такой новый стиль: ты приходишь, ты вообще никто. У тебя есть диплом, ты говоришь «Я все знаю», тебя берут на испытательный срок на пару месяцев на большую зарплату. Ты поработал, заработал свои 500-600 тысяч и пошел в другую компанию рассказывать ту же самую сказку. Вот у меня таких красавцев было очень много", - поделился продюсер в откровенном интервью Premier.

Музыкант заверил, что теперь изменит отношение к новому составу артистов и будет иначе строить отношения с подчиненными. "Никаких детей больше не будет. Будет обычная рутинная работа. Я не буду больше относиться к сотрудникам, как к части моей семьи. Потому что я понял, что не может быть двух семей. Она одна. У меня она из трех человек", - подчеркнул Фадеев.

Мэтр с сожалением констатировал: "Командной истории, мечты, которую я хотел создать, не получилось. Не склеилась эта ваза. Поэтому я посчитал, что это не мой путь, закрыл это и счастлив".

Продюсер планирует сотрудничать с зарубежными артистами. Параллельно пробует новые стили. "Я буду брать западных артистов и развивать. У нас будут подписанные американцы, англичане, которых мы будем раскручивать. Музыка везде одинаковая, у нее нет языка", - заявил артист.

Он также признался, что часто уезжает на Бали. В этом райском уголке у него есть комплекс вилл. Там Фадеев набирается сил и отдыхает от российского шоу-бизнеса, в котором, по его словам, нет искренности, а лишь снобизм и пафос.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В России появился новый профессиональный праздник: День географа будут отмечать 18 августа
Минпромторг: в России нет дефицита защитных перчаток
Следователи вычислили людей, опубликовавших фото нацистов в акции "Бессмертный полк"
Минобороны завершило строительство 16 медцентров для борьбы с коронавирусом
Британский бренд одежды показал, чем заняты манекены, пока покупателей нет из-за коронавируса
Синоптик рассказал, почему в Москве теперь «особенно хороши» багровые закаты
В Австрии уволили министра культуры, которая назвала концерт Боба Дилана скучным
Мэр Киева сообщил о вспышке коронавируса в интернате для девочек
В ФМБА назвали наиболее подверженную заражению коронавирусом группу крови
Вакцина оксфордских ученых формирует антитела к коронавирусу у обезьян в течение 28 дней
Курс доллара на 16-18 мая 2020: официальные данные ЦБ РФ
Скворцова рассказала, сколько длится инкубационный период коронавируса
В Пензе начали производство дезинфицирующих туннелей
Австрийская принцесса Мария Голицына умерла в 31 год
В ФМБА рассказали, когда лечение коронавируса плазмой может быть опасным
Путин призвал не ссылаться на негативный опыт других стран по борьбе с коронавирусом
Скворцова: в России уменьшается число госпитализаций пациентов с коронавирусом
Путин: Эпидемию коронавируса мы рано или поздно поборем
Курс евро на 16-18 мая: официальные данные ЦБ РФ
Спрос на маски взлетел в 1,9 раза после объявления в Москве масочного режима
Попова: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется