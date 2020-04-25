Максим Фадеев живет отдельно от жены и сына в своем загородном особняке. Продюсер принял такое решение на период самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Ему так спокойнее, хотя он очень переживает за родных.

Максим Фадеев не раз говорил, что любит проводить время с супругой и наследником. Однако вот уже месяц живет отдельно от близких и дорогих ему людей.

51-летний продюсер обосновался в загородном особняке, где сочиняет музыку. По словам Фадеева, ему вполне комфортно наедине с самим собой.

"Я интроверт. Поэтому для меня одиночество не в тягость. Как говорят: «Кому война, а кому мать родна». Для меня это нормально. Я полностью себя обслуживаю сам. У меня нет рядом ни одного человека, который мне помогает. Я очень вкусно готовлю", - рассказал продюсер в эфире программы "Ты не поверишь!".

Правда, музыкант признался, что скучает по жене Наталье и сыну Савве, которые остались жить в их московской квартире. "Конечно, скучаю. Ну и есть еще один человек, по которому я скучаю. А может даже и не один", - загадочно добавил Максим, который вообще никогда не распространяется на тему личной жизни.

К слову, в это непростое время он помогает больницам. Певец бесплатно поставляет в клиники мебель. "Для медработников - кровати, шифоньеры, столы. Все необходимое для наших врачей", - заявил продюсер.

Напомним, Наталья Фадеева стала второй супругой Максима. До замужества она работала гримером певицы Линды. Фадеев однажды случайно раскрыл пережитую трагедию. Он отказался от гонорара за участие в проекте "Голос. Дети". "Дело в том, что мы с женой Наташей когда-то пережили трагедию. Из-за ошибки врачей потеряли нашего первенца, дочку… Все участники шоу для меня как родные. Я не могу за общение с ними брать деньги", - высказался артист. Единственному сыну Фадеева сейчас 22 года.