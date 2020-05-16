Демограф: Скачки смертности в России уже бывали. Настоящую тенденцию мы увидим к осени

За последнее десятилетие смертность в России год от года снижалась. Например, в первом квартале 2020 году ушло из жизни на 3,8 % россиян меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Но в апреле 2020 года зафиксирован скачок смертности: по официальным данным, за прошедший месяц москвичей умерло на 18,4% больше, чем годом ранее, или на 1841 человека. Первая мысль, конечно, - влияние коронавируса. Но ведь на утро 1 мая в столице было 658 жертв COVID-19. А откуда же тогда взялись еще 1183 избыточные апрельские смерти? «Комсомолка» разбиралась в этом вместе с демографом Владимиром ТИМАКОВЫМ.

Неучтенные потери

- По результатам одного месяца делать однозначные выводы преждевременно, - считает Тимаков. - Рост смертности на 18,4 % включает две компоненты: 6,5 %, бесспорно вызванных коронавирусом и 11,9 %, причина которых пока непонятна. Колебания месячной смертности порядка 10 %, не связанные с какой-то очевидной причиной, типа августовской жары 2010 года или нынешнего коронавируса, уже случались. Например, в марте 2015 года смертность в России подскочила на 10,2%. Тогда конспирологи заявляли, что таким образом власти якобы легализуют тайные потери на Донбассе. В Москве неожиданный всплеск смертности на 13,7% наблюдался в апреле 2018 года, хотя COVID-19 и в помине не было. Тем не менее, совпадение нынешнего всплеска смертности с пандемией заставляет рассматривать ее влияние как версию номер один. Значительная часть избыточных смертей действительно может быть неучтенными жертвами коронавируса. Однако серьезное искажение картины было бы трудно утаить. Мы бы уже получили множественные подтверждения манипуляций. Скорее всего, существенная часть умерших от коронавируса была просто упущена из виду: либо не делались тесты, либо больной вообще не обращался за помощью.

На Западе тоже необъясненные смерти

- Ну, а что со статистикой на Западе? Там она без лукавства?

- Отнюдь. Всплеск смертности, заметно превышающий официальные данные о жертвах коронавируса, наблюдается во многих странах. Если у нас выявлено превышение на 1,1 тысячу в Москве и 0,3 тысячи в Петербурге, то в Нью-Йорке, например, за тот же период превышение избыточных смертей над коронавирусными составило 4,3 тысячи, в Нидерландах (сравнимых по населению с Москвой) – 4,2 тысячи, а в Великобритании (превышающей Москву по населению в пять раз) и вовсе 16,7 тысяч. В провинции Бергамо в марте было зарегистрировано 2060 смертей от коронавируса на 1,1 миллиона населения, в то время как избыточная смертность, превысившая среднестатистические значения этого месяца, достигла 4 500 человек. Так что разрыв между фактическим приростом смертности и официальными данными о летальности коронавируса – это типичная картина даже для самых либеральных политических систем.

Всплеск смертности, заметно превышающий официальные данные о жертвах коронавируса, наблюдается во многих странахФото: REUTERS

- Но правильно ли считать, что все избыточные смерти, не попавшие в официальную статистику, это жертвы именно коронавируса? Почему со счетов сбрасываются другие заболевания?

- Конечно, эпидемия может повлечь и косвенные смерти: например, инфаркты и инсульты у людей, переживающих стресс из-за страха заразиться или из-за инфицирования близких. Медики сейчас брошены на борьбу с ковидом, поэтому могут расти летальные исходы при других болезнях. Кому-то не хватило места в больнице, у кого-то перенесли важную операцию или заболел лечащий доктор. Но так или иначе, это все потери, причиненные эпидемией. Если бы тревожной информации о COVID-19 было бы не так много, возможно, меньше людей умерло бы на фоне стресса. Но при этом больше людей могло умереть от того, что вовремя не обратились за медицинской помощью. Оценить подлинное влияние пандемии на Россию можно будет только через несколько месяцев, когда мы точно сможем отличить тенденцию от случайных колебаний смертности.

В провинции Бергамо в марте было зарегистрировано 2060 смертей от коронавируса на 1,1 миллиона населенияФото: REUTERS

Экономический кризис скажется через полгода

- Могло ли сказаться на росте смертности ухудшение экономической ситуации?

- Экономический кризис, конечно, приводит к росту смертности, но это происходит как минимум через полгода после его начала. В первый месяц только банкроты вешаются (что, к счастью, редкость). В целом же народ какое-то время проедает накопленные запасы. Самый жесткий в новейшей истории России экономический кризис 1998 года разразился в августе, но статистику 1998-го испортить не успел - смертность поползла вверх только в 1999-м. То же самое было и при кризисе 2008 года, и при обвале нефтяных цен в 2014 году. Так же и на этот раз влияние кризиса демография должна почувствовать не раньше осени.

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