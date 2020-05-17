Zoom-бабушка на час, онлайн-ремонт бытовой техники и другие оригинальные способы заработка на карантине

ПОШИТЬ МАНЕКЕН СОБАКИ

Оставшийся без работы ресторанный певец решил петь для соседей с балкона. Соседи так расчувствовались, что шлют балконному артисту чаевые по 15 тысяч рублей. К тому же, его приметили и уже предлагают раскрутку.

В одном из многочисленных блогерских интервью случайно засветились «рыбатапки», в одночасье сделав богачом торгующего ими петербуржца.

Недавно на просторах сети бушевали страсти вокруг сдачи собак в аренду. За псину на прокат просили 1000 рублей в час с доставкой. Народ возмутился, популярный сервис, где появились такие объявления, начал их блокировать, эксперты кинулись объяснять, какой это стресс для четвероногих, а Сбербанк даже создал шуточный сервис краткосрочной аренды собак «Dog2Go». Тех, кто начинает выбирать собаку напрокат, радостно поздравляют с 1 апреля и уже серьезно предлагают застраховать питомца за 2000 рублей в год. Шутки шутками, а на онлайн-бирже для поиска исполнителей заказов нашлись желающие поручить пошив манекена собаки для прогулок.

«Комсомолка» нашла другие истории неожиданного карантинного бизнес-успеха и, казалось бы, безумные идеи, которые работают, пока все сидят по домам.

В одном из многочисленных блогерских интервью случайно засветились «рыбатапки», в одночасье сделав богачом торгующего ими петербуржца

ВЕЛОДОРОЖКА В АРЕНДУ И ВИРТУАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР

Фитнес-клубы уже два месяца стоят закрытыми. Люди пытаются сохранять физическую форму как могут. Продажи спорттоваров выросли более чем вдвое. Куча видео в сети, как доморощенные спортсмены крушат дома и квартиры, пытаясь использовать подручные средства в виде предметов интерьера. Поэтому идея давать тренажеры в аренду прямо из спортзалов зашла на ура.

- Спортивное оборудование можно взять на две недели, можно на месяц. Например, аренда беговой дорожки или велотренажера в месяц стоит 28800 рублей, плюс обеспечительный платеж 150 000 рублей, - рассказали в крупной сети фитнес-клубов «X-Fit». - Заключаем договор, доставляем оборудование, потом вы это оборудование возвращаете и мы переводим обратно обеспечительный платеж.

Недавно на просторах сети бушевали страсти вокруг сдачи собак в аренду

Взять напрокат можно практически все, что есть в клубах. Цены на все разные. Гантели и гири уже разобрали, хорошо идут скамейки для штанг и степ-платформы. Вместе с тем все самоизолированные тренеры перешли на формат виртуальных тренировок. Час таких занятий под присмотром через веб-камеру в том же «X-Fit» обойдется от 2300 рублей до 18 000 рублей за час - все зависит от звездности тренера. Тренировка онлайн может обойтись куда дешевле: от 750 рублей до 1500 в час.

ОНЛАЙН-РЕМОНТ, ОНЛАЙН-КОСМЕТОЛОГ И ОНЛАЙН-НЯНЯ

Починить стиральную машинку тоже стало возможным без визита мастера. Услуги телефонной или видеоконсультации обойдутся от 300 до 1500 рублей.

- Спрос на онлайн-консультации мастеров ремонта (сантехники, электрики, мелкий ремонт или ремонт бытовой техники) с начала карантина вырос в среднем в 8 раз, - приводит «КП данные сервис поиска специалистов Profi.ru. - Появились даже онлайн-косметологи, онлайн-репетиторы по шахматам, рисованию, сборке кубика Рубика, актерскому мастерству, вокалу и музыкальным инструментам.

Настоящий бум переживают сотни профессиональных нянь. Их во всю просят сидеть с ребенком не выходя из дома, онлайн. В сервисе подбора нянь «Бабушка на час» 60 минут с профессиональным педагогом в Zoom или Skype обойдется в 250 рублей. Работают как с малышами от полутора лет, так и со школьниками.

- Если честно, мы сами поражены тому, что няни могут быть востребованы в таком формате, - рассказывает «КП» Наталия Линькова, руководитель проекта. - Нянями онлайн у нас работают 960 педагогов. Они прошли переподготовку именно для работы онлайн, так как важно уметь удерживать внимание ребенка через экран. У няни должны быть творческие, актерские навыки. Перед началом сеанса няня созванивается с родителями, выясняет возраст, особенности ребенка, что он любит, чем увлекается. Во время сеанса родитель спокойно может заниматься делами в соседней комнате. Но в случае опасности, няня звонит маме или папе, чтобы ее предотвратить.

Онлайн-нянями трудятся и мужчины, и женщины возрастом от 19 до 70 лет. Особенно возможности подзаработать рады именно бабушки, которые в период самоизоляции практически не выходят из дома.

СТРАХОВКА ОТ КОРОНАВИРУСА И ИГРА В САМОИЗОЛЯЦИЮ

Страховые компании предлагают застраховаться от коронавируса. Полис обойдется от 1400 рублей до 10 000 рублей. Кто-то страхует с 7 до 70 лет, кто-то с 3 до 55 лет. К примеру, компания «Абсолют» в случае госпитализации выплатит от 500 до 50 000 рублей за день, от 2000 до 50 000 тысяч в день заплатит «Зетта». В случае постановки диагноза «Альфа-страхование» предлагает выплату от 20 000 до 100 000 рублей. В случае смерти максимальная выплата у всех компаний 1 миллион рублей.

Пошли дела у продавцов одежды и обуви, которые вовремя перешли на онлайн. У предпринимателя Сергея Стоянова есть обычный магазин обуви российского производства. Еще до эпидемии он запустил онлайн-шоп, который был совсем непопулярен. От безысходности, когда физический магазин закрылся, Сергей ушел в сеть. Чтобы раскрутиться, начал покупать контекстную рекламу в соцсетях и обнаружил, что она резко подешевела — многие бизнесмены, оптимизируя расходы, от нее отказались.

- Только что доставлял обувь врачу, курьеров стало больше и им тоже надо в чем-то ходить. Из выбора остался практически я, да WildBerries, благодаря чему мои обороты выросли втрое! У меня все скупили, на складах ничего не осталось. Пришлось дозаказывать с завода, - рассказывает Стоянов. - И себя поддержали, и у завода под Ростовом заказы появились, что поможет людей не сокращать. Я так воодушевлен, что хочу начать выпускать и продавать женскую обувь, уже придумал уникальный дизайн.

В сервисе подбора нянь «Бабушка на час» 60 минут с профессиональным педагогом в Zoom или Skype обойдется в 250 рублейФото: Shutterstock

Еще один предприниматель торгует пельменями. Тоже перешел на доставку, но чтобы выдерживать конкуренцию и стимулировать спрос, придумал настольную игру «Самоизоляция». И стал своего рода звездой в городе. Саму по себе игру тоже можно купить, обойдется в 500 рублей, но народ накинулся на продукцию Сергея Лайко.

- Скидки - это несущественно и плохо, а хорошие подарки - это интересно и хорошо, - считает Сергей Лайко. - Игру дарим при любом заказе пельменей от 1500 рублей. Можно и отдельно купить «Самоизоляцию» за 500 рублей. Эта идея помогла нам остаться на плаву.

Комментарий эксперта

«Онлайн-услуги — не более, чем суррогаты реального продукта»

- Это все не более, чем способы выживания, - считает Юлия Левина, эксперт рынка труда, бизнес-тренер. - Есть, конечно, люди из разряда «Кому война, а кому и мать родна», которые зарабатывают нечестно, спекулируя на тех же масках и прочем, а есть те, кто в такие времена сравнительно честно пытается заработать деньги. Но это скорее исключение, чем правило. Нужда в нянях и фитнес-тренерах онлайн сразу же отпадет, когда эпидемия закончится. Это суррогаты, которые ни в коем случае не заменяют реального продукта, но на время можно потребить и его.