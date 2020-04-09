Спасет ли от «короны» блокатор вирусов, как у пресс-секретаря президента

На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что купил для личного пользования блокатор вирусов. Устройство выглядит как бейдж, носить его можно на костюме и вот так просто защищаться от вирусов и бактерий. «КП» выяснила, спасет ли бейджик от вирусов и, в частности, действует ли он от коронавируса.

Блокаторы вирусов широко продаются, например, в интернете. Стоят в среднем от 910 рублей до 1750 рублей. Есть одноразовые модели, какие-то устроены по принципу сменных картриджей. Правда, некоторые уже распроданы и на поставку нужно записываться. Есть бейджи российского производства, есть иностранные – например, из Японии. Но заявленный способ действия у них одинаковый.

- Суть в том, что у этих бейджиков внутри находится контейнер с хлорсодержащими веществами, которые испаряются в окружающий воздух и создают некий условный защитный купол вокруг бейджа и, соответственно, вокруг человека, который носит его на себе, - рассказывает ведущий программы «Чудо техники» на НТВ, в которой испытание прошли различные модели блокаторов вирусов, врач по образованию Сергей Малоземов. - Производители подобных бейджей активно напирают на то, что это эффективно уничтожает большое количество микроорганизмов, в том числе и вирусы.

Понятно, что конкретно на коронавирус эти бейджи никто не проверял. Да, есть основания полагать, что испарения хлора могут быть эффективны против вирусов. Проблема тут в том, что, как показали наши проверки, все это может работать только в идеальных, практически никогда не достижимых условиях, то есть, в стеклянном кубе, где нет ни единого дуновения ветерка. Малейшее перемещение человека, малейший сквозняк в комнате, а уж тем более выход на улицу сводит всю эту защиту на «нет». Тестируя этот бейдж, мы выдали ему наклейку «не чудо», потому что работает он только теоретически, а на практике не спасает.

Облако выделенных паров хлора – оно очень неустойчивое и ничто не может его удержать вокруг человека. С ним, наверное, чуть лучше, чем без него, но никакой надежной защиты и уж тем более блокировки от вирусов он не дает. Для детей он может быть даже опасен, если дети его порвут, намочат и приложат к коже. Это может вызвать раздражения. И особо опасно, если дети проглотят хлорсодержащий порошок!

Выглядят блокаторы вирусов скорее как приятные аксессуары, наподобие освежителей воздуха. В дизайне присутствуют слова из медицинской лексики и символика креста или другие образы, ассоциирующиеся с лекарствами и медициной. Есть и детские модели с веселыми рисунками. Производителей несколько. Один из самых серьезных - Национальный исследовательский университет ИТМО, который заявляет свой продукт как профилактический препарат, обеззараживающий воздух и снижающий активность вирусов, в частности гриппа А и аденовируса.

В бейдже запечатан пористый минеральный сорбент — цеолит. Он выделяет газ диоксид хлора в пределах одного кубического метра воздуха вокруг себя. Но заявленный эффект достигается при действии бейджа в герметично закрытом пространстве, по сути в закупоренном стеклянном квадрате. Именно там и погибали вирус гриппа А и аденовирус. Как воссоздать вокруг себя такие идеальные условия? Запечататься в душевой кабине?

К тому же возникает и другой вопрос, а безопасно ли для человека дышать хоть и не концентрированными, но все же регулярными в течение какого-то времени испарениями хлора? В клинических исследованиях подтверждено, что газообразный хлор и химические соединения, содержащие хлор в активной форме, могут быть опасны для здоровья человека. Все зависит от концентрации хлора в воздухе и продолжительности действие паров хлора на человека. Диоксид хлора, который по заверению производителей используется в бейджах, признан в мире «зеленой химией», безвредной. Но если покупать блокатор на интернет-базарах, то кто гарантирует, что выделяется из бейджа именно он.

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