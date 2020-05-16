«Извини, но я встретила другого!»: Никас Сафронов рассказал о том, как от него ушла Ирина Понаровская

Никас Сафронов не скрывает, что в молодости покорил много красивых женщин. В недавнем интервью «КП» живописец рассказывал, что у него был роман с певицей Натальей Ветлицкой и актрисой Татьяной Васильевой. Но была в жизни художника и ещё одна красивая дама.

Расставшись с актрисой Татьяной Васильевой, Никас увлёкся певицей Ириной Понаровской.

- Ирочка мне нравилась: красивая, гармоничная, элегантная, аристократичная. Она из хорошей семьи, настоящая петербужская дива. Она, безусловно, яркая женщина, - говорит в интервью kp.ru о Понаровской Сафронов .- У Иры была машина спортивная, у меня тоже. И мы гонки за городом часто устраивали. На этой почве и возник наш роман. До меня Ира встречалась с певцом Сосо Павлиашвили, они очень хорошо расстались, она о нем по-доброму отзывалась.

Никас Сафронов и Ирина Понаровская. Фото: Сергей Микляев/ТАСС

Однако, по словам Сафронова, его роман с Понаровской был недолгим.

- Мы полгода где-то встречались с Понаровской, это был короткий роман, - говорит «КП» знаменитый художник.- Ирина безумно сексуальна. Она теплый, страстный человек. На сто процентов во всем: в любви, в понимании дружбы. Но мы редко виделись: она на гастролях, я на выставках.

irinaponarovskaya Расставшись с актрисой Татьяной Васильевой, Никас увлёкся певицей Ириной Понаровской.

Когда мы начали отдаляться, Ира позвонила мне.

«Никас, ты меня извини, но я встретила другого мужчину, у нас с тобой больше не будет романтичных отношений. Но я надеюсь, что мы останемся друзьями, я к тебе прекрасно отношусь!», - сказала мне Понаровская на прощание.

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