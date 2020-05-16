Геннадий Онищенко: Ездить в метро - только в перчатках! А в магазине можно и без них
- Геннадий Григорьевич, можете разрешить такой спор: все-таки нужны перчатки или нет? Не о медиках речь – им нужны однозначно, а о простых людях, которые идут на улицу, в магазин? В каких случаях их надевать, а в каких – не надо? Какие перчатки нужны?
- Во-первых, зима уже закончилась, поэтому зимние перчатки точно уже не нужны.
- Спасибо!
- Если вы в магазин идете, и в шаговой доступности ваш магазин, - то, в принципе, можно и без них обойтись.
Геннадий Онищенко: «Ездить в метро - только в перчатках! А в магазин в шаговой доступности - можно и без них. А брать интервью у Онищенко - в маске!»
- А как же зараза?
- А чтоб зараза не прилипала, возьмите спиртовые салфетки или гель для дезинфекции рук – и обязательно обрабатывайте руки и протирайте салфетками дверные ручки, ручки корзины, другие поверхности и так далее.
- А на улице перчатки надо надевать?
- Если вы едете на работу в автобусе или троллейбусе, потом спускаетесь по эскалатору в метро, потом едете в вагоне, - тут они бы не помешали, конечно.
Наряду с маской, которую все-таки надо продолжать носить, должны быть перчатки.
Но тут возникает вопрос: а как их снимать, чтобы не контактировать с вирусом, который попадает на перчатки?
- Да, вот - как?
- Можно очень постараться и тщательно соблюдать режим ношения перчаток, но все испортить в одночасье, если неправильно их стягивать.
Вы начнете стаскивать их с кончиков пальцев, да?
- Ну, а - правильно?
- А нужно - выворачивать. Взяться за край перчатки от запястья и как бы накрывать ею ладонь и пальцы, сворачивая в комок.
Вот так может быть более безопасно. И, в любом случае, после этого все-таки помыть, тщательно обработать руки – включая запястья и немного выше.
Это как у хирургов, только хирург тщательно промывает пальцы до того, как наденет перчатки, стерильность перчаток от рук бережет, чтобы микробов больному не занести. А вы моете руки после перчаток, бережете, чтобы к микробам не прикоснуться.
- Геннадий Григорьевич, а можете трубку поближе , а то плохо вас слышно.
- Хотите, чтобы я заразился коронавирусом?
- Ой, нет, конечно! Но вы же все равно дома не сидите, в Думу ходите.
- У нас на пленарных заседаниях все в масках и в перчатках, потому что в относительно небольшом помещении собираются три-четыре сотни человек, которые съезжаются со всей страны. С букетом микрофлоры всякой. Поэтому здесь такой строгий режим изоляции оправдан.
А если вы решили прогуляться во дворе с детьми…
- Речь идет о резиновых перчатках?
- Медицинских. Вы о варежках все думаете?
- Нет.
- Разве что такие термонеустойчивые товарищи, как вы, могут в теплое время года думать о шерстяных перчатках или варежках, а мы говорим о медицинских.
Вы их решили приобрести уже или нет?
- Я ношу.
- Где же вы их носите?
- В магазине. Некоторые заметки в перчатках пишу.
- Наверное, обо мне? (смеётся) И маску не забудьте надевать, когда обо мне что-то пишете. А для полной безопасности и спать ложитесь в перчатках.
- А вы сами-то сейчас в маске? В перчатках мне интервью даете, правильно?
- Я противогаз надел на себя. Изолирующий.
- Принято! Коронавирус у нас не пройдет!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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