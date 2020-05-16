Кто ходил с портретом Гитлера на «Бессмертный полк»?

К борьбе с «победобесием» в Сети начали говиться за неделю до 9-го мая, не особо скрываясь, обсуждали, как «не спалиться»? Как сделать так, чтобы у «вытиранов» и «ваты» сильнее подгорело»? Это я цитирую одно из обсуждений на известной всем анонимной интернет-доске, принадлежащей не менее известному российскому почтовому сервису. Поймали подонков на удивление быстро, за пять дней:

- Главным следственным управлением Следственного комитета установлены личности причастных к совершению указанных преступлений лиц, находящихся на территории Российской Федерации. Среди них Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела, – заявила официальный представитель Следственного Комитета Светлана Петренко.

Еще, в атаке на «Бессмертный полк» участвовали граждане Украины и Эстонии – но этот факт почему-то уже никого не удивляет и воспринимается, как должное. Эти – конченые, чего на них обижаться?

Век у нас информационный, публичный, и аккаунты в соц. сетях подонков-соотечественников, находятся в два клика. Вот, Андрей Александрович Шабанов из Самары - отправил на «Бессмертный полк» фотографию Адольфа Гитлера с подписью «Михаил Алоисович Егерьский».

Вчерашний пост Шабанова

Его вчерашний пост, цитата из Светланы Алексиевич, нашего Нобелевского лауреата:

«Когда мать, у которой государство забрало сына и вернуло его в цинковом гробу, исступлённо, молитвенно кричит: «Я люблю ту Родину! За неё погиб мой сын! А вас и вашу правду ненавижу!» — снова понимаешь: мы не просто рабы, а романтики рабства. Только одна мать из тех ста, с которыми я встречалась, написала мне: «Это я убила своего сына! Я — рабыня, воспитала раба…». В целом, я причины нравственных девиаций Андрея Шабанова понимаю. Если Алексиевич подобное может нести вслух и в печатном виде на протяжении лет 30, почему Андрей Шабанов не может «включить Раскольникова» и тоже возвыситься над рабами? Или только Алексиевич можно? Вопрос риторический. За день до этого, Андрей боролся с рабством в автобусе

Андрей боролся с рабством в автобусе

«Не пускают в автобус без маски. Кондуктор объясняет это тем, что взяла обязательство подписав документ, а иначе уволят. Россия — территория рабовладельческого строя». Без комментариев, скорее всего, молодой человек, просто альтернативно одарен, но от статьи «Реабилитация нацизма» это его не спасет.

Денис Воронцов, земляк из Волгограда. В аккаунте (уже удаленном) единственная фотография, где он идет с российским флагом. Денис повесил на сайт «Бессмертного полка» фото шефа СС Генриха Мюллера. Состоит в группе «Госдеп США, ад для ватников». Первая картинка-смешнявка в этой группе сообщает: «89% россиян верят, что США хотят вторгнуться в Россию, чтобы захватить их хрущобы, ковры со стен и отнять водку». Сотня лайков, и что любопытно, треть аккаунтов, это вполне реальные фотографии пользователей с отечественными фамилиями, но почему-то в американской военной форме с американскими флагами или гербами. В любви к США нет ничего ужасного, за исключением какого-то осадочка.

Денис Воронцов из Волгограда. В аккаунте (уже удаленном) единственная фотография, где он идет с российским флагом

Вячеслав Круглов из Ульяновска 23 года, привлекался за экстремизм, но не поумнел. Отправил со своего аккаунта в «Бессмертный полк» фотографию Гитлера. Страничка благопристойная (но тоже уже удаленная), борется за новогодние елки, чтобы их не срубали, лазает по крышам и подъемным кранам. Но, каждый аккаунт имеет второе дно – группы, которые читает владелец странички. Из интересных сообществ: «Репост экстремиста». Картиночка ко Дню Победы. Родина-мать с черепом вместо лица, провожает на фронт скелеты в красноармейской форме, подпись: «В расход! Бабы еще нарожают!». К картинке прилагается звуковое сопровождение, песня группы «Порнофильмы», весьма популярной у молодежи. Что же нам поют «Порнофильмы»? «Роди мне тысячу детей, дай имя каждому – Солдат, наш президент отправит их на смерть…». И так далее. У меня тоже логичный вопрос – если группе «Порнофильмы» можно, почему Вячеславу Круглову нельзя немного поглумиться? Вот почему ему нельзя, если можно Гозману, Шендеровичу, Невзорову?

Остальные аккаунты я смотреть не стал, нет смысла, все и так понятно – кто виноват. Виновато двуличие, которое, несомненно, оправдывается очень важными вещами. Но с реальностью, как говорится, не бьется: не укладывается в голове День Победы и батальон «Азов» с рунами на знаменах, привольно расположившийся у наших границ. Снесенный памятник Жукову, гонения на русский язык и пророссийских активистов. И наше невнятное мычание в ответ или пустые угрозы. Если наказание происходит, вот как случилось с задушенным транзитом прибалтийских стран, то оно настолько растянуто по времени, что никак уже не ассоциируется с проступками типа череды судов над ветеранами Великой Отечественной в конце первого десятилетия века.

И молодым людям, а глумилась над «Бессмертным полком» именно молодежь, до 30 лет, все это очень заметно. Им подсказывают простейший логический вывод: «Победобесие – для стада, а нас – боятся, мы – не стадо, а свободные личности». Кого выберет молодой человек при таком раскладе, за кем пойдет?

Плюрализм сформировал в нашей стране достаточно устойчивый, горластый и просто медийно-значимый слой людей, которые не скрывают враждебного отношения к России и ее истории, новейшей в том числе, к вере, к традиционным ценностям – все это для молодежи является «зашкваром» - посмотрите, что пишут в группах, в которых состоят ваши дети.

У НИХ хорошо получается работать с молодежью, они даже сформировали свой лексический аппарат и целеполагание – «завести трактор из Рашки любой ценой». У кого не получается эмигрировать, успешно гадят там, где родились. Властями русофобия негласно оправдывается «правом на мнение» и «свободой слова», а наказывается в редчайших случаях совсем уже запредельного скотства. Примеры – выше. Если ничего не изменится, эти молодые люди нам будут наследовать и «холодная война» будет выиграна окончательно. Не нами и не в окопах. В окопах с нами воевать бояться, спасибо нашим дедам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/779499" frameborder="0"></iframe> Оперативное видео: Допросы людей, которые загружали фотографии нацистов на сайт «Бессмертного полка».

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