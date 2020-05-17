Выпускники российских школ рассказали, как готовятся к ЕГЭ на самоизоляции и дистанционке

Переход школ на дистанционное обучение в этом году спутало планы учеников выпускных классов. Вся распланированная подготовка обрушилась с введением самоизоляции. Но, пока некоторые взрослые заламывали руки «Как же бедные дети будут сдавать ЕГЭ!», многие ученики не особенно расстроились – для них переход на дистанционку оказался очень удачной мерой: появилась возможность сосредоточиться на нужных предметах. Мы попросили нескольких выпускников рассказать, как они справляются с подготовкой к экзаменам фактически без присмотра педагогов:

Анастасия Елизарова, 11 класс, Саратов:

1. Как изменилась твоя подготовка к экзаменам с переходом на удаленку?

Переход на дистанционное обучение повлиял на мою подготовку, но только лучшим образом! Я стала больше и качественнее готовиться к ЕГЭ, потому что у меня появилось больше свободного времени и сил. На каждом дистанционном уроке в школе мы разбираем ошибки из домашнего задания (варианты ЕГЭ или подборки заданий), вопросы, появившиеся в процессе подготовки, повторяем теорию и решаем те задания ЕГЭ, которые вызывают у нас наибольшие трудности. Кроме этого, я готовлюсь на онлайн-курсах и самостоятельно решаю варианты из сборников от ФИПИ и разработчиков ЕГЭ.

2. Изменился ли ритм твоего обучения на дистанционке?

Самое удобное в сложившихся условиях – возможность перестроить распорядок дня. Например, утром, сразу после дистанционных уроков, я повторяю пройденный материал, днём изучаю новое, а вечером решаю задачи. Раньше, во время оффлайн-обучения, у меня уходило много времени на дорогу (около двух часов в день), поэтому весь план подготовки, который я описала выше, приходилось сжимать из-за нехватки времени, что плохо влияло на усвоение информации и отдых. С новым распорядком я чувствую, что каждый день успеваю повторить больше, а устаю намного меньше.

3. Какие платформы или сервисы для подготовки тебе больше всего нравится использовать?

На платформе Stepik я готовлюсь к русскому и к математике. На сайте РешуЕГЭ выложена хорошая теория для подготовки. Недавно открыла для себя сервис в Яндекс.Школе, где можно готовиться к ЕГЭ – Яндекс.Репетитор. На сайте удобная сортировка заданий по подвидам, например, в первой части профильной математики. Один мой друг пользуется банком задач на Яндекс.Репетиторе для подготовки к ЕГЭ по информатике, так как там собраны задания от системы “СтатГрад", которые также используются в самом ЕГЭ. Также я часто использую сайт Грамота.ру, с помощью которого проверяю правописание слов и их ударение.

Артем Стависский, 11 класс, Москва

1. Как изменилась твоя подготовка к экзаменам с переходом на удаленку?

Подготовка к экзаменам изменилась, конечно, во многом. Теперь рядом нет учителя-наставника, который мог бы дать материал для практики и сказать пару напутственных слов для поднятия мотивации к обучению. Всё пришлось взять в свои руки, пришлось более осознанно относиться в целом к подготовке. С другой стороны, я практически полностью отказался от бумажных учебников, книг, тетрадей - нет надобности. Переход на удаленку показал, что уже сейчас для полноценного обучения хватает ноутбука и небольшого блокнота.

К экзаменам готовиться мне помогают и репетиторы, и курсы, и занятия со школьными учителями. Но если с репетиторами я с самого начала учебного года занимался дистанционно, курсы также проходили в режиме онлайн, то видеть своих учителей на экране смартфона было в новинку.

2. Изменился ли ритм твоего обучения на дистанционке?

Ритм моего обучения сильно не изменился, с понедельника по субботу – рабочие дни, воскресенье – выходной. Но приоритеты были сильно изменены: времени на подготовку по профильным предметам стало больше, я его использую, а непрофильные предметы перешли на второй план. Так, наверное, и правильно.

3. Какие платформы или сервисы для подготовки тебе больше всего нравится использовать?

Активно пользуюсь Яндекс.Школой, там я смотрю уроки по разным предметам, в том числе по подготовке к ЕГЭ (я сдаю русский язык, профильную математику, информатику и физику). Ещё в ней есть Яндекс.Репетитор, где можно и варианты порешать, и разбор сложных заданий посмотреть. Умскул и аналогичные онлайн-школы тоже бывают полезны. А ещё, на удивление, разборы и объяснения от независимых авторов на YouTube часто дают то, что никогда не получишь от других источников знаний.

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