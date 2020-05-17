2020-05-17T09:17:53+03:00
Общество

Выпускники российских школ рассказали, как готовятся к ЕГЭ на самоизоляции и дистанционке

Несмотря на то, что срок единого госэкзамена перенесли, сдавать его все равно придется тем, кто собирается продолжить свое обучение
Алина МАКЕЕВА
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Несмотря на то, что срок единого госэкзамена перенесли, сдавать его все равно придется тем, кто собирается продолжить свое обучениеНесмотря на то, что срок единого госэкзамена перенесли, сдавать его все равно придется тем, кто собирается продолжить свое обучениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Переход школ на дистанционное обучение в этом году спутало планы учеников выпускных классов. Вся распланированная подготовка обрушилась с введением самоизоляции. Но, пока некоторые взрослые заламывали руки «Как же бедные дети будут сдавать ЕГЭ!», многие ученики не особенно расстроились – для них переход на дистанционку оказался очень удачной мерой: появилась возможность сосредоточиться на нужных предметах. Мы попросили нескольких выпускников рассказать, как они справляются с подготовкой к экзаменам фактически без присмотра педагогов:

Анастасия Елизарова, 11 класс, Саратов:

1. Как изменилась твоя подготовка к экзаменам с переходом на удаленку?

Переход на дистанционное обучение повлиял на мою подготовку, но только лучшим образом! Я стала больше и качественнее готовиться к ЕГЭ, потому что у меня появилось больше свободного времени и сил. На каждом дистанционном уроке в школе мы разбираем ошибки из домашнего задания (варианты ЕГЭ или подборки заданий), вопросы, появившиеся в процессе подготовки, повторяем теорию и решаем те задания ЕГЭ, которые вызывают у нас наибольшие трудности. Кроме этого, я готовлюсь на онлайн-курсах и самостоятельно решаю варианты из сборников от ФИПИ и разработчиков ЕГЭ.

2. Изменился ли ритм твоего обучения на дистанционке?

Самое удобное в сложившихся условиях – возможность перестроить распорядок дня. Например, утром, сразу после дистанционных уроков, я повторяю пройденный материал, днём изучаю новое, а вечером решаю задачи. Раньше, во время оффлайн-обучения, у меня уходило много времени на дорогу (около двух часов в день), поэтому весь план подготовки, который я описала выше, приходилось сжимать из-за нехватки времени, что плохо влияло на усвоение информации и отдых. С новым распорядком я чувствую, что каждый день успеваю повторить больше, а устаю намного меньше.

3. Какие платформы или сервисы для подготовки тебе больше всего нравится использовать?

На платформе Stepik я готовлюсь к русскому и к математике. На сайте РешуЕГЭ выложена хорошая теория для подготовки. Недавно открыла для себя сервис в Яндекс.Школе, где можно готовиться к ЕГЭ – Яндекс.Репетитор. На сайте удобная сортировка заданий по подвидам, например, в первой части профильной математики. Один мой друг пользуется банком задач на Яндекс.Репетиторе для подготовки к ЕГЭ по информатике, так как там собраны задания от системы “СтатГрад", которые также используются в самом ЕГЭ. Также я часто использую сайт Грамота.ру, с помощью которого проверяю правописание слов и их ударение.

Артем Стависский, 11 класс, Москва

1. Как изменилась твоя подготовка к экзаменам с переходом на удаленку?

Подготовка к экзаменам изменилась, конечно, во многом. Теперь рядом нет учителя-наставника, который мог бы дать материал для практики и сказать пару напутственных слов для поднятия мотивации к обучению. Всё пришлось взять в свои руки, пришлось более осознанно относиться в целом к подготовке. С другой стороны, я практически полностью отказался от бумажных учебников, книг, тетрадей - нет надобности. Переход на удаленку показал, что уже сейчас для полноценного обучения хватает ноутбука и небольшого блокнота.

К экзаменам готовиться мне помогают и репетиторы, и курсы, и занятия со школьными учителями. Но если с репетиторами я с самого начала учебного года занимался дистанционно, курсы также проходили в режиме онлайн, то видеть своих учителей на экране смартфона было в новинку.

2. Изменился ли ритм твоего обучения на дистанционке?

Ритм моего обучения сильно не изменился, с понедельника по субботу – рабочие дни, воскресенье – выходной. Но приоритеты были сильно изменены: времени на подготовку по профильным предметам стало больше, я его использую, а непрофильные предметы перешли на второй план. Так, наверное, и правильно.

3. Какие платформы или сервисы для подготовки тебе больше всего нравится использовать?

Активно пользуюсь Яндекс.Школой, там я смотрю уроки по разным предметам, в том числе по подготовке к ЕГЭ (я сдаю русский язык, профильную математику, информатику и физику). Ещё в ней есть Яндекс.Репетитор, где можно и варианты порешать, и разбор сложных заданий посмотреть. Умскул и аналогичные онлайн-школы тоже бывают полезны. А ещё, на удивление, разборы и объяснения от независимых авторов на YouTube часто дают то, что никогда не получишь от других источников знаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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