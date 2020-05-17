Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве: от 1 до 30 тысяч рублей

В последние дни в Москве с новой силой заговорили о штрафах за нарушение режима самоизоляции. В пресс-службе МВД России разъяснили, по какой статье за это могут наказывать. Статья 20.6.1 КоАП РФ - «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». В ведомстве уточнили, что по нормам статьи, граждане обязаны соблюдать определенные правила поведения, в данном случае - связанные с эпидемией коронавируса.

Таким образом, за нарушение режима самоизоляции гражданина могут оштрафовать на сумму от 1 до 30 тысяч рублей, должностных лиц - на 10-50 тысяч; людей, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - на 30-50 тысяч; юридических лиц - на 100-300 тысяч.

Впрочем, у профессиональных юристов это вызывает вопросы.

- Прежде всего, это связано с не очень понятным термином «режим повышенной готовности», который введен в столичном регионе, - заявил в эфире радио «Комсомольская Правда» председатель московской коллегии адвокатов «Скрипка, Леонов и партнеры» Игорь Скрипка. - Если размышлять с точки зрения медицины - чтобы мы как можно быстрее вышли из режима самоизоляции, нужно ограничить посещение общественных мест и сидеть дома. Но если вы спросите меня как юриста, с точки зрения закона все сложно и непонятно. Фактически после издания правовой нормы, мы вынуждены ломать голову, что это значит и слушать такие же невнятные разъяснения.

- Давайте о главном. Если человек вышел гулять в лес, его действительно могут оштрафовать на 30 тысяч рублей?

- Скажем так: ему грозит от простого предупреждения до 30 тысяч штрафа. Если у человека есть разрешение на выезд по работе, он в принципе волен передвигаться где угодно. С другой стороны, если он вышел в лес, но при этом не совершает какие-то свои рабочие действия, на которые выписан пропуск, да, он может быть оштрафован. Или по крайней мере его должны предупредить. Но вопросов много. Должно быть сочетание жестких понятных законов и гражданской сознательности, что ли, инстинкта самосохранения.

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