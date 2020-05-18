"Едва в могилу не бросилась": дочь рассказала о безумной любви Скобцевой к Бондарчуку

Наталья Бондарчук - дочь актрисы Инны Макаровой и знаменитого режиссера Сергея Бондарчука. От звезды "Девчат" мэтр ушел к Ирине Скобцевой, которая стала его третьей женой. Наследница Сергея Федоровича дала откровенное интервью, в котором рассказала о непростой судьбе родителя.

Инна Макарова и Николай Рыбников на съемках фильма "Высота", 1957 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первым мужем Инны Макаровой был Сергей Бондарчук. Именно он стал отцом Натальи Бондарчук. Ее родители прожили 10 лет. "Папа в моей маме ценил прежде всего артистический дар. Он остался учиться во ВГИКЕ благодаря моей маме. Поступил в ту же мастерскую. У них любовь началась, которая длилась несколько лет", - расказала Наталья в эфире передачи "Судьба человека".

Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук на новогоднем "Голубом огоньке", 1973 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Она отметила, что ее отец был очень красивым мужчиной. Женщины за ним ходили буквально толпами. "Он высокий, красавец. Поговаривали, что даже Элина Быстрицкая хотела с ним быть. А он ей отказал", - сообщила Бондарчук.

Когда Сергей Федорович полюбил Ирину Скобцеву, то пообещал своим друзьям, что не оставит жену и дочку. "Сказал, что уйдет только, если жена сама этого захочет. И мама первой сказала, что им надо расстаться", - вспоминает Наталья Сергеевна.

Не секрет, что Макарова тяжело переживала разрыв с супругом. Об интрижке мужа ей "донесли" почти сразу, но она предпочла не верить слухам. Однако через три года звезда фильмов "Девчата" и "Дорогой мой человек" предложила Бондарчуку развестись.

Скобцева в итоге пожертвовала своей карьерой ради великого режиссера. "Ирина Константиновна стала при отце. Она его безумно любила", - поведала женщина.

Инна Макарова с дочерью Натальей Бондарчук в 2006 году. Фото ИТАР-ТАСС/ Антон Тушин

Бондарчук ушел из жизни в 1994 году. "Ирине Константиновне было страшно ужасно, когда умер мой отец. Она едва в могилу не бросилась на похоронах. Очень сильно переживала. А вот моя мама на похороны не пришла. Она потом позже побывала на могиле отца", - отметила Наталья.

1995 год. Вдова Сергея Бондарчука Ирина Скобцева во время церемонии открытия памятника, в первую годовщину кончины режиссера. Фото: Величкин Сергей/Фотохроника ТАСС

Как заявила дочь режиссера, ее мать никогда не поддерживала теплых отношений со Скобцевой. При этом ушлые репортеры часто подкарауливали Макарову и просили сказать что-нибудь нелестное о Скобцевой. Инна Владимировна не отказывала себе в удовольствии уколоть соперницу, которая увела у нее любимого мужчину. "Мама говорила, что отец Скобцеву никогда не любил. Это все активно тиражировалось в прессе. Я говорила матери, чтобы она плохо не отзывалась об Ирине Константиновне. Мне хотелось общаться с детьми Скобцевой", - резюмировала Наталья Бондарчук.