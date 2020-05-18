2020-05-18T16:39:42+03:00
Звезды

"Едва в могилу не бросилась": дочь рассказала о безумной любви Скобцевой к Бондарчуку

Наталья раскрыла семейные тайны знаменитого режиссера
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук в фильме "Отелло", 1955 года.Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук в фильме "Отелло", 1955 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Наталья Бондарчук - дочь актрисы Инны Макаровой и знаменитого режиссера Сергея Бондарчука. От звезды "Девчат" мэтр ушел к Ирине Скобцевой, которая стала его третьей женой. Наследница Сергея Федоровича дала откровенное интервью, в котором рассказала о непростой судьбе родителя.

Инна Макарова и Николай Рыбников на съемках фильма "Высота", 1957 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инна Макарова и Николай Рыбников на съемках фильма "Высота", 1957 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первым мужем Инны Макаровой был Сергей Бондарчук. Именно он стал отцом Натальи Бондарчук. Ее родители прожили 10 лет. "Папа в моей маме ценил прежде всего артистический дар. Он остался учиться во ВГИКЕ благодаря моей маме. Поступил в ту же мастерскую. У них любовь началась, которая длилась несколько лет", - расказала Наталья в эфире передачи "Судьба человека".

Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук на новогоднем "Голубом огоньке", 1973 год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук на новогоднем "Голубом огоньке", 1973 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Она отметила, что ее отец был очень красивым мужчиной. Женщины за ним ходили буквально толпами. "Он высокий, красавец. Поговаривали, что даже Элина Быстрицкая хотела с ним быть. А он ей отказал", - сообщила Бондарчук.

Когда Сергей Федорович полюбил Ирину Скобцеву, то пообещал своим друзьям, что не оставит жену и дочку. "Сказал, что уйдет только, если жена сама этого захочет. И мама первой сказала, что им надо расстаться", - вспоминает Наталья Сергеевна.

Не секрет, что Макарова тяжело переживала разрыв с супругом. Об интрижке мужа ей "донесли" почти сразу, но она предпочла не верить слухам. Однако через три года звезда фильмов "Девчата" и "Дорогой мой человек" предложила Бондарчуку развестись.

Скобцева в итоге пожертвовала своей карьерой ради великого режиссера. "Ирина Константиновна стала при отце. Она его безумно любила", - поведала женщина.

Инна Макарова с дочерью Натальей Бондарчук в 2006 году. Фото ИТАР-ТАСС/ Антон Тушин

Инна Макарова с дочерью Натальей Бондарчук в 2006 году. Фото ИТАР-ТАСС/ Антон Тушин

Бондарчук ушел из жизни в 1994 году. "Ирине Константиновне было страшно ужасно, когда умер мой отец. Она едва в могилу не бросилась на похоронах. Очень сильно переживала. А вот моя мама на похороны не пришла. Она потом позже побывала на могиле отца", - отметила Наталья.

1995 год. Вдова Сергея Бондарчука Ирина Скобцева во время церемонии открытия памятника, в первую годовщину кончины режиссера. Фото: Величкин Сергей/Фотохроника ТАСС

1995 год. Вдова Сергея Бондарчука Ирина Скобцева во время церемонии открытия памятника, в первую годовщину кончины режиссера. Фото: Величкин Сергей/Фотохроника ТАСС

Как заявила дочь режиссера, ее мать никогда не поддерживала теплых отношений со Скобцевой. При этом ушлые репортеры часто подкарауливали Макарову и просили сказать что-нибудь нелестное о Скобцевой. Инна Владимировна не отказывала себе в удовольствии уколоть соперницу, которая увела у нее любимого мужчину. "Мама говорила, что отец Скобцеву никогда не любил. Это все активно тиражировалось в прессе. Я говорила матери, чтобы она плохо не отзывалась об Ирине Константиновне. Мне хотелось общаться с детьми Скобцевой", - резюмировала Наталья Бондарчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сергей Бондарчук: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Все должно было закончиться совсем не так»: как снимался культовый сериал «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
К юбилею всенародно любимой киноэпопеи «Комсомолка» рассказывает, как создавался образ знаменитого сыщика и кто еще из советских актеров мог его сыграть
Юрий Грымов о проекте «Культурный код» на радио «КП»: «Если бескультурный человек займется бизнесом, скоро это превратится в бандитизм»
Знаменитый режиссер, художественный руководитель театра “МОДЕРН” рассказал о премьере программы, почему показывает свои фильмы бесплатно, а также как культурный код россиян влияет на принятие важных решений
Новости 24
В Одессе обвалилась стена пятиэажки
108-летняя жительница США победила коронавирус за неделю
Оскароносный актер Хоакин Фениск и Руни Мара впервые станут родителями
Власти рассказали, как данные оштрафованных за нарушение карантина москвичей попали в Сеть
Зеленский хочет сделать исламские праздники государственными в Украине
Названы профессии, у которых во время пандемии выросли зарплаты
Каждый четвертый россиянин набрал в весе во время работы на удаленке
Испания может открыть границы для туристов в конце июня
Медикам Чувашии доначислили стимулирующие выплаты за апрель
Путин обсудил с Эрдоганом по телефону сотрудничество в борьбе с коронавирусом и Сирию
В России семи судьям грозит уголовное преследование
Фьючерсы на американские акции подскочили после заявления о возможной готовности вакцины Moderna к осени
ВЦИОМ объяснил, почему россияне любят теории заговора
ВЦИОМ рассказал, в какую теорию происхождения коронавируса верят россияне
В России начали производить тесты, определяющие коронавирус в инкубационном периоде
Экспериментальная вакцина из Кембриджа сформировала у всех добровольцев антитела к коронавирусу
Эксперты предрекают волну банкротств в России
В регионы перечислили 22 миллиарда рублей на «коронавирусные» доплаты медикам
Вирусолог объяснил, зачем нужно массовое тестирование на антитела
Должно быть стыдно: Мишустин отчитал чиновников за задержки выплат врачам
ВОЗ оценила, сколько жителей Земли переболели коронавирусом
Названа дата открытия границы Турции для россиян
Путин поручил начать масштабную санитарную обработку в Дагестане
Эпидемиологи объяснили низкую смертность от коронавируса в России