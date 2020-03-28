Андрей Малахов расплакался из-за умершей актрисы Инны Макаровой

Актрису Инну Макарову 28 марта похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Звезда фильмов "Девчата" и "Молодая гвардия" скончалась в больнице 25 марта на 94-м году жизни после продолжительной болезни. Дочь артистки Наталья Бондарчук рассказала о последних днях родительницы.

Наталья Бондарчук - дочь Инны Макаровой от брака с Сергеем Бондарчуком - призналась, что узнала о кончине матери от своего супруга Игоря Бурляева. "У нее была сиделка, а я навещала ее так часто, как это возможно. Но посещения из-за карантина запретили. Тогда мама и решила уйти. В последнюю ночь, когда это случилось, мой муж Игорь спал, а через два часа после ухода она явилась ему во сне и произнесла: «Мой человек!». Причем явилась в среднем, а не в старческом возрасте", - рассказала женщина.

Наталью Сергеевну, по ее словам, печальное известие застало в тот момент, когда она должна была поехать на программу Андрея Малахова. "Я была в шоке, а потом поняла, что у меня под окном стоит машина телевидения и у меня будет прямой эфир. Я не могу подвести", - цитирует ее "Антенна".

Она позвонила телеведущему и приехала на передачу. "Андрей подготовился, показали фрагменты из ее фильмов. Андрей заплакал, что меня потрясло. Он очень любил мою маму, ко мне очень нежно относится, и я ему всю жизнь буду вспоминать эти слезы", - поделилась Бондарчук.

Она также сообщила, что положение с похоронами Макаровой усугубилось из-за карантина. Инну Владимировну могли похоронить на Новодевичьем кладбище, но там сейчас возможна только кремация. А актриса - православный человек, поэтому выбрали Троекуровское, Аллею звезд с отпеванием.

Внук Макаровой Иван и вся его семья не смогли посетить панихиду и похороны, поскольку находятся на карантине после путешествия в Испанию. Сама Наталья Сергеевна была на самоизоляции, всеми вопросами траурной церемонии занимался ее муж. "Поскольку мой карантин только из-за возраста (Наталье Бондарчук 69 лет - прим.ред.), в таких экстренных случаях я могу его нарушить. В маске, не обнимаясь, не приближаясь к людям, просто маму проводила и все", - поделилась Бондарчук.

Рассказала она и о болезни родительницы. После смерти ее второго мужа - хирурга Михаила Перельмана - в 2013 году у Макаровой стало раздваиваться сознание. "Она как будто и в тех мирах была, и в этих. Видела своих родственников, что всегда бывает перед уходом. Сознание к ней возвращалось, но всплесками. Она мучилась в своем теле... Я не могу вам описать, что это такое, когда человек просто иссыхает. У нее перманентно что-то отказывало...",- поведала Наталья Бондарчук.

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