"Так не бывает": появившаяся на публике Надежда Бабкина поразила внешним видом после тяжелой болезни

Уже с завтрашнего дня поклонники артистки смогут увидеть ее в эфире "Модного приговора" - с 19 мая начнут показывать новые выпуски передачи с участием переболевших Надежды Бабкиной и Александра Васильева. В апреле они оба прошли госпитализацию: 61-летний историк моды перенес коронавирус без осложнений и тяжелых симптомов, а 70-летняя певица пролежала в больнице целый месяц, была погружена в медикаментозную кому и подключена к аппарату ИВЛ. Поначалу зрителям демонстрировали заранее записанные программы, а затем Бабкину и Васильева заменили другими ведущими, в том числе Валдисом Пельшем и Дмитрием Дибровым.

- Вот и начались съемки, все здоровы и счастливы. Мы снова выходим в эфир прежним составом. Надежда Георгиевна с нами, Юлия Барановская и Эвелина Хромченко тоже. Будем вас удивлять, - анонсировал в своем Инстаграме модный судья Александр Васильев, поделившись кадрами со съемок.

На видео из соцсетей Надежда Георгиевна, несмотря на перенесенную болезнь и долгую реабилитацию, предстала цветущей и моложавой. Оранжевый пиджак, многочисленные золотые украшения, превосходная укладка и яркая помада - Бабкина выглядит так, словно и не было никакой тяжелой пневмонии.

- Всем привет, мы работаем. В образе, чтобы жизнь украсить, - поздоровалась артистка со зрителями своим привычным низким голосом, продемонстрировав собранность и дисциплину.

"Так не бывает! Стала еще краше!", - восхитились поклонники звезды.

Напомним, после выписки из больницы 30 апреля Бабкина еще две недели соблюдала режим самоизоляции и даже с сыном и молодым мужем Евгением Гором общалась только по скайпу. Чтобы певица скорее оправилась, ей помогала сиделка - та же самая женщина, которая ухаживала за Надеждой Георгиевной в больнице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/779788" frameborder="0"></iframe> Надежда Бабкина вернулась в Модный приговор.

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