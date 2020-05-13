Надежда Бабкина тяжело переносит разлуку с молодым мужем из-за болезни

Надежда Бабкина после тяжелой болезни продолжает восстанавливаться дома. Певица проходит курс физиотерапии, принимает необходимые препараты и даже старается работать, насколько здоровье позволяет. Вот только из-за самоизоляции артистка находится совсем одна. Особенно Надежду Георгиевну печалит разлука с молодым мужем Евгением Гором. Разлуку с ним звезда переносит тяжело - очень скучает.

Надежда Бабкина счастлива с мужем Евгением Гором 17 лет. Молодой избранник пылинки сдувает со своей любимой Нади. И это при том, что у них разница в возрасте 30 лет.

"Я вообще никогда в жизни по поводу собственного возраста не заморачивалась. Если меня спрашивают вдруг, сколько мне лет, я каждый раз начинаю лихорадочно подсчитывать, потому что, если по чесноку, все эти паспортные данные ко мне никакого отношения не имеют. Главное - не сбавлять обороты. Стоит только остановиться, расслабиться, как моментально начинаешь стареть. А я этого не хочу!", - признавалась певица в одном из интервью.

Но в начале апреля артистка слегла с двусторонней пневмонией. Евгений, дабы уберечь возлюбленную от чрезмерного внимания ушлых папарацци, долго опровергал ее болезнь. Когда же общественность все же узнала о недуге вокалистки, Гор не давал прессе никаких комментариев. Но оставлял сообщения в личном блоге, мол, с Надеждой все хорошо, скоро выпишут, повода для беспокойства нет.

Молодой возлюбленный звезды был первым, кто объявил, что исполнительница скоро окажется дома. Так и произошло. 1 мая певица покинула больничные стены.

evgeni_gor Не, ну а чо?! Пацанчик работает в саду

Однако Евгений и Надежда Георгиевна так до сих пор и не смогли увидеться. Дело в том, что Бабкина и после выписки соблюдает режим самоизоляции. Конечно, такое положение вещей артистку не устраивает. Она тяжело переносит разлуку с молодым мужем из-за болезни. Будь ее воля, уже, наверное, не только с любимым встретилась, но и на работу бы вышла в любимый театр "Русская песня".

"Аппетит хороший, настроение боевое. Хотя она еще никогда не находилась так долго одна, вдали от людей, в разлуке с родными. Даже с мужем и сыном общается теперь по телефону и скайпу", - цитирует "Антенна" ее концертного директора Сергея Гороха.

Судя по недавнему видео, знаменитость по-прежнему отлично выглядит. Ведь секрет ее молодости - в жажде жизни и в умении видеть хорошее даже там, где, казалось бы, его нет. "Немаловажен правильный образ жизни и уважительное отношение к себе. Женщина, конечно, должна быть ухоженной. Это и есть проявление любви к самой себе... Любви вокруг меня так много, что грех жаловаться. Это и есть счастье", - делилась мыслями Бабкина.

Напомним, роман Надежды Бабкиной и Евгения Гора завязался в 2003 году после выступления на Всероссийском конкурсе эстрадных исполнителей в Саратове. Певцу на момент знакомства с артисткой было всего 23 года, в то время как ей - 53. Впоследствии сама Бабкина призналась, что между ней и Гором сразу возникла "химия". Это была любовь с первого взгляда. По словам Надежды, Евгений покорил ее голосом и мужской привлекательностью.