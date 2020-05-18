Собчак получает в пять раз больше Бородиной: причина публичной драки миллионерш - зависть

Не первый месяц две Ксюши (Собчак и Бородина) обмениваются колкостями в социальных сетях. Собчак подкалывает Бородину, что та размещает рекламу реплик (подделок) вещей известных брендов. Бородиной вдруг смешно из-за того, что Собчак реже ведет «Док-ток», чем Гордон. Ксения Анатольевна напоминает Бородиной о прощении мужа-изменщика, Ксения Кимовна – о своем отказе дать интервью для «Осторожно, Собчак!» Сколько еще будет продолжаться взаимные упреки и в чем их причина?

Оказалось, что началось все это очень давно. В начале «нулевых» Бородина вела «Дом-2» с Собчак: поговаривают, что тогда в анонимном дневнике в интернете писала нелестные факты закулисья с коллегой. «Не пойман – не вор»: но причин для зависти уже тогда было достаточно. Красавица и умница Ксюша Бородина исключительно, благодаря своим талантам пробилась на ТВ. Но получала гораздо меньше «блондинки в шоколаде», которая уже тогда щеголяла в брендовых вещах. Собчак вела «Дом-2» с 2004 года до 2012 года – главная звезда телестройки выделялась острым языком и образованностью. А также зарплатой. Собчак сбежала из «Дома-2» по собственному желанию, позже в интервью журналу Vanity Fair сообщала, что на «Доме-2» ей платили 100 тысяч долларов в месяц (3 миллиона рублей по курсу тех лет). Бородина тогда получала почти в 5 раз меньше.

Ксения Собчак и Ксения Бородина в телешоу "ДОМ-2".

Прошло много лет. Бородина все также отчитывает молодежь на «Доме-2», ведет еще один похожий проект (с теми же героями) - за это платят больше двух миллионов рублей в месяц. Плюс имеет еще один приличный источник дохода, благодаря рекламным проектам. У нее набралось 14 миллионов подписчиков в инстаграме, поэтому в докризисные времена рекламу продавали по 400 тыс. руб. за публикацию. Бородина открыла сеть семейных клубов-ресторанов, но о существенных доходах этого бизнеса пока говорить рано.

Пока Ксения Бородина только мечтает вести крутой телепроект, но дальше лобного на «Доме-2» не забралась. Собчак удалось и на ТВ попасть, и раскрутить свой интернет-проект, который уже приносит доход. По данным Forbes Собчак за год заработала $1 млн. А в рейтинге блогеров, она на первом месте с годовым заработком в соцсетях $1,6 млн. Добавьте к этому бесконечное ведение свадеб, «заказников» и сразу становится очевидной вновь та самая огромная разница в доходах – минимум в 5 раз.

Есть и общая финансовая черта у Ксюш – обе зарабатывают больше своих мужей. Вот только Собчак этого не стесняется, а Бородина скрывает. У Собчак в собственности квартира в столице и два дома в Подмосковье. У Бородиной – квартира в Москве и особнячок в элитном подмосковном поселке. Возможно ли примирение двух Ксюш? «Конечно! Для этого Бородиной нужно просто согласиться и дать интервью для «Осторожно, Собчак!» Но проблема в том, что никто не станет с Бородиной согласовывать заранее вопросы, и сверять монтаж. Она не Варнава, которой нужно было красиво рассказать обо всех «скелетах в шкафу», заявить наконец-то о расставании с парнем. Имеет право!» - рассказала нам подруга Ксении.

Бородина так обосновывает свой отказ от участия в откровенных интервью: «Чтобы программа была интересной, надо чтобы обосрали тебя или кого-то другого. Я каждый раз к этому не сильно готова и не понимаю, зачем это нужно!» Действительно: ну придет две – три тысячи новых подписчиков в инстаграме, но для Ксении такой результат не значителен. Рекламу в ее инстаграме сейчас продает образ идеальной семьи, а поддерживают телеэфиры. Так что примирения двух Ксюш в ближайшее время не ждем: следим за развитием событий.