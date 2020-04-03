2020-04-03T20:33:48+03:00
Звезды

"Запоздалая ревизия у меня в штанах": муж Бородиной едко ответил на выпад Собчак

Курбан Омаров возмущен, что телеведущая упомянула его в беседе создателем "Дома-2"
Ольга ЛИБГАРДТ
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Информация о неверности Курбана Омарова появилась после откровений самой Ксении БородинойИнформация о неверности Курбана Омарова появилась после откровений самой Ксении БородинойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Ксения Собчак в последнее время то и дело конфликтует со своей заклятой подругой по "Дому-2" Ксенией Бородиной. На этот раз причиной обид последней стало обсуждение ее личной жизни. Жена Константина Богомолова в беседе с создателем скандальной телестройки Валерием Комассаровым обмолвилась, что у Бородиной проблемы в личной жизни. Речь шла об изменах нынешнего мужа звезды Курбана Омарова.

На днях Ксения Собчак взяла интервью у Валерия Комиссарова. Она спросила у создателя "Дома-2", почему именно Ольга Бузова получила наибольшую популярность, хотя ее коллега Ксения Бородина тоже испытала трудности в амурных делах. "У нее тоже сложная личная жизнь. Муж изменял, потом вернулся, она его простила…", - рассуждала телеведущая.

Именно эти слова вывели из себя сначала Бородину, а потом и ее мужа Курмана Омарова. "Ксюшу, видно, не отпускает. Опять вспомнила про моего мужа... Я вот ее ситуации с мужьями никогда не комментировала", - ответила Бородина в блоге.

Неожиданно жену поддержал и Курбан, заявив, что Собчак не имеет права называть его изменщиком. "Уважаемая Ксения Анатольевна, услышав уже не в первый раз из ваших уст подобные высказывания обо мне, я решил задать вам вопрос. Кто вы - профессиональный журналист, дающий достоверную информацию, или, как назвал вас в лицо сам же ваш собеседник, господин Комиссаров, «клоунесса - из огня да в полымя»?", - обратился мужчина к телеведущей.

Желаю успокоиться хоть в одном браке.

Он отметил, что его жена всегда была высокого мнения о Собчак. "Я стараюсь его разделять. Поэтому относительно моей семьи у вас, как ни у кого другого, есть возможность получить достоверную информацию из первых уст... Так в чем же тогда дело? Я искренне понимаю, что, возможно, сплетни вам, как девушке, интереснее озвучивать, тем более про успешную, счастливую семью, которых сейчас мало", - недоумевает Омаров.

Он призвал Собчак признаться, что она "любит щелкать языком, сотрясая воздух". "Ну и еще один вопрос. У нас в стране так мало интересных новостей, что вы вынуждены проводить запоздалую ревизию у меня в штанах? Оставьте это дело мне, как бы вам не было интересно узнать их содержимое. А я давно и счастливо женат, и вам тоже желаю успокоиться хоть в одном браке", - резюмировал муж Бородиной.

borodyliaborodylia
Ксения Бородина и Курбан Омаров пять лет счастливы в браке
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Напомним, информация о неверности Курбана Омарова появилась после откровений самой Ксении Бородиной в 2016 году. Ведущая скандального реалити заявила, что избранник крутил романы на стороне, причем, когда она еще носила под сердцем вторую дочь Теону. "Все, что написано про измену, - это чистая правда, и я об этом узнала. Даже знаю квартиру нашего общего знакомого, который покрывал его жесткие тусовки с изменами... Хотите спать с мужиком Бородиной - вперед, если не боитесь. Все мы под Богом ходим", - писала она в блоге.

Ксения Собчак: королева эпатажа.«Дом-2», танцы с Тимати, война с Волочковой, президентская гонка, свадьба в катафалке… Как всё это может ужиться в одном человеке? Может, если речь о Ксении Собчак. Королева эпатажа отметила 5 ноября 2019 своё 38-летие!

ИСТОЧНИК KP.RU

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