«Этери Тутберидзе ситуацию переживает болезненно» - Мария Бутырская о переходе Александры Трусовой к Евгению Плющенко

Переход 15-летней Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко до сих пор обсуждают фанаты фигурного катания. Как может повлиять смена тренера на спортивную карьеру Саши, мы спросили у первой российской чемпионки мира среди одиночниц Марии Бутырской.

Сейчас в режиме самоизоляции Бутыркая вместе с мужем хоккеистом Вадимом Хомицким в основном занимается своими детьми – их у них трое. Говорит, что с такой командой не хватает времени даже заглянуть в Инстаграм. Бутырская отказалась от помощницы по дому, от няни для детей, чтобы к минимуму свести внешние контакты. Поэтому завтрак-уборка-стирка- обед- уроки… – в таком ежедневном режиме прославленная спортсменка живет уже два месяца. И говорит, что этот режим даже сложнее спортивного.

- За домашними хлопотами все-таки успеваете следить за событиями в фигурном катании? Перехода Александры Трусовой к Евгению Плющенко, как, по-вашему, скажется на карьере юной фигуристки?

- В фигурном катании переходы от одного тренера к другому случаются часто, особенно когда спортсмен чувствует, что-то им недосказано, недоделано. В этом нет ничего страшного. Время покажет, правильно Саша сделала или нет. Каждый идет своим путем. После контрольных прокатов будет понятно, как с Сашей работает новая команда, как ее тренируют, как она слышит своего тренера.

Думаю, Этери Георгиевна Тутберидзе эту ситуацию переживает болезненно. Но у нее в команде осталось столько хороших девчонок, с которыми она пойдет дальше в бой. Будет их тренировать с еще большими усилиями. Конечно, будет конкуренция.

Мария Бутырская.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Евгений Плющенко – великий спортсмен, но пока трудно сказать, какой он тренер…

- А почему ему не быть хорошим тренером? Не вижу для этого препятствий. У Плющенко был гениальный тренер – Алексей Мишин. Евгений все этапы проходил вместе с ним, он многое умеет. Если Плющенко возьмется за работу всерьез и будет пахать, как он пахал, когда готовился к Олимпийским играм, думаю, у него будет результат как у тренера. Саша Трусова - очень хороший материал. С таким материалом грех не показать себя хорошим тренером.

- Многие жаловалась, что из-за карантина катки закрыты. Нашим фигуристам негде тренироваться. А японские и американские спортсмены уже тренируются на льду. Об этом говорила и Татьяна Тарасова, мол, у иностранцев есть фора перед нами.

- Когда во всех странах катки уже были закрыты, наши еще работали, к нам карантин пришел с опозданием. Поэтому мы закончили сезон на месяц позже. Ну а теперь придется на месяц позже начать. Но это не страшно, спортсмены, которые будут бороться за место в сборной команде, продолжают соблюдать режим, они ежедневно занимаются ОФП, хореографией. Конечно, ощущение льда – это совсем другое. Но и оно восстанавливается.

В свое время, когда я решила уходить из фигурного катания, я три месяца не каталась. И все три месяца ничего не делала, ни одного физического упражнения. Сидела дома, потеряла веру в себя, поправилась. Мне было тогда 15 лет, как сейчас Саше Трусовой. От меня отказался мой тренер, посчитав, что я бесперспективная. До этого я всегда была лучшей в группе, побеждала на всех детских соревнованиях, и вдруг меня выперли из школы фигурного катания ЦСКА… Но в меня поверил другой тренер и вернул меня на лед. Произошла перезагрузка. Через полгода я потихоньку привела себя в порядок, восстановила свой вес. И все наладилось.

А наши девочки, сидя дома, продолжают тренироваться, прыгают и прыгают как кузнечики. Не теряют форму. За время карантина они соскучатся по льду, поймут, какое это счастье снова тренироваться и побеждать, тем более, когда соперники не дремлют.