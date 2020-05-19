Половина мест пустые и запас масок на борту: Рекомендации Роспотребнадзора о полетах во время коронавируса

Роспотребнадзор дал свои рекомендации о том, как летать самолетами во время пандемии коронавируса. Адресованы они авиакомпаниям. А коснутся, разумеется, пассажиров.

Сейчас российские перевозчики выполняют только полеты по России, международное сообщение по-прежнему закрыто, за исключением редких вывозных рейсов. Да по стране их не так уж много. В апреле 2020 года отечественные авиакомпании сократили свои расписания на 92%. В самолетах заняты в среднем 27% кресел (это данные Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта). Скажем, 18 мая в небе над Россией были 355 лайнеров – вместо 2295 рейсов, которые были запланированы до коронавируса.

ПОЛОВИНА ПАССАЖИРОВ

Вот все подробности о рекомендациях Роспотребнадзора:

- На каждый рейс авиакомпаниям следует продавать только половину билетов – чтобы лишь 50% мест в салоне самолета были заняты. Смысл – соблюдение социальной дистанции.

- По той же причине при регистрации на рейс пассажиров надо рассаживать через одного, чтобы соседние кресла оставались свободными. Правда, непонятно, как быть, если летят муж и жена – они все равно дома вместе живут, дистанцироваться в самолете как-то странно. И уж тем более мама с ребенком. А то и семья и четырех человек. Будут ли авиакомпании досконально соблюдать рекомендации и рассаживать родственников по разным рядам? Или все-таки сделают исключение?

МАСКА НА КАЖДЫЕ 2 ЧАСА ПОЛЕТА

- важно использовать в полете маски и перчатки – как членам экипажа, так и пассажирам.

- авиакомпании должны контролировать, носят ли путешественники маски и перчатки. И иметь запас на борту – чтобы выдать пассажирам, у которых нет своих средств защиты. Запас, по расчетам Роспотребнадзора, нужен внушительный: одна маска на каждые 2 часа полета плюс еще одна дополнительно, а также не менее двух пар перчаток на каждого человека на борту. Считаем: из Москвы в Хабаровск лететь почти 8 часов, сейчас рейсы выполняют лайнеры Airbus A330-300. Огромные, на 330 пассажиров. Билеты продали половине – так что в салоне 165 человек. Значит, надо 5 масок для каждого (4 – по штуке на каждые 2 часа полета, плюс еще одна). 825 штук.

- на борту также должен быть запас дезинфицирующих гелей, салфеток или других средств для рук.

С ТЕМПЕРАТУРОЙ НЕ ЛЕТАТЬ

- при посадке на рейс авиакомпании должны измерять у пассажиров температуру бесконтактным способом.

- путешественников с “явными признаками ОРВИ” допускать на рейс нельзя. Хотя в теории можно – после осмотра медицинским работником и “исключения инфекционного заболевания”. Но как это осуществить на практике? За какими признаками ОРВИ будут следить? Высокая температура – очевидно. Насморк тоже насторожит? Посадка на рейс начинается обычно за полчаса до взлета, плюс-минус. Если у кого-то из пассажиров вдруг обнаружат те самые признаки ОРВИ – как его успеет осмотреть медик? Будет стоять рядом с сотрудниками авиакомпании, отрывающими корешки посадочных – на всякий случай? А как медработник успеет исключить признаки инфекционного заболевания, чтоб человек все же улетел, если с ним все в порядке? Анализы-то явно прямо на месте не возьмет.

ЧИСТЫЕ РУКИ, ЧИСТЫЕ ПЛЕДЫ

- также при посадке пассажиры должны обработать руки антисептическими средствами – причем возможность эту обязан обеспечить перевозчик.

- члены экипажа и в полете должны регулярно пользоваться такими средствами для рук.

- еще перевозчики должны придумать способы “исключения скученности пассажиров” при посадке в самолет и выхода из салона. На полу в аэропортах уже нанесли разметку, как поступят с салонами– посмотрим.

- в полете бортпроводники должны контролировать, чтобы пассажиры соблюдали социальную дистанцию. А также следить за их состоянием здоровья. Если у кого-то уже в полете появятся признаки инфекционного заболевания, экипаж обязан проинформировать об этом аэропорт прибытия.

- пледы и подушки, которые выдают пассажирам, потом надо дезинфицировать. Как и салон воздушного судна.

НЕ ПОДОРОЖАЮТ ЛИ БИЛЕТЫ?

В реальности авиакомпании и сейчас большую часть этих рекомендаций выполняют, о чем “КП” рассказывала. А то и перевыполняют. В апреле в каждом самолете были заняты в среднем 27% мест – то есть пассажиров было вдвое меньше, чем советует Роспотребнадзор. Не потому, что так надо. А потому, что билетов не покупают. Спрос на полеты упал. Отели и санатории на курортах все равно закрыты. Конференции, соревнования, концерты и другие мероприятия отменены. А во многих регионах для прибывающих ввели обязательную 14-дневную изоляцию. Что явно не прибавляет желания и смысла куда-то лететь.

А вот когда ограничения снимут, спрос на билеты сразу пойдет вверх. И авиакомпаниям станет невыгодно продавать лишь половину билетов. Отыграются ли они, повысив цены? Эксперты в мнениях расходятся.

Но важно учитывать: все перечисленные выше меры актуальны именно сейчас, “в условиях эпидемического распространения COVID-19”. Для того времени, когда эпидемия коронавируса закончится и режим самоизоляции отменят, у Роспотребнадзора есть отдельные рекомендации. И там – ни слова о том, что половина мест в салоне должны пустовать.

ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

Для профилактики после эпидемии надо будет делать вот что:

- измерять температуру пилотов и бортпроводников во время предполетного медосмотра. Если она повышена – к работе не допускать. А также вести с членами экипажа разъяснительную работу о необходимости мер личной гигиены: мыть руки, пользоваться антисептиками, носить маски и перчатки. Получается, стюардессы не снимут маски и после пандемии?

- на борту должен быть запас масок и перчаток на всех пассажиров и членов экипажа. Правда, одна маска уже не каждые 2 часа полета, а на на каждые 3 часа.

- использовать только одноразовую посуду. Ох, а как же бизнес-класс? Шампанское не в бокале, а в пластиковом стаканчике? Или бокал выбрасывать?

- во время полета бортпроводники должны собирать использованную посуду, маски, салфетки в плотно закрывающиеся пластиковые пакеты, их складывать в хвосте, а после приземления дезинфицировать.

- при уборке лайнера с особой тщательностью дезинфицировать ручки, выключатели, поручни, перила, все поверхности, к которым люди часто прикасаются.

- во время долгого полета каждые 2 часа дезинфицировать туалеты и кухню.