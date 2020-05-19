"Так вы все это время врали?": молодую жену Петросяна затравили после вскрывшегося обмана

Инстаграм Татьяны Брухуновой, как она не раз подчеркивала, - не место для откровений. Своим подписчикам, которых у молодой жены Евгения Петросяна набралось уже почти 50 тысяч, она не показывает ни членов семьи, ни домашние убранства. Зато в ее блоге немало времени уделяется двум любимым хобби - моде и кулинарии.

На самоизоляции 31-летняя жена и помощница юмориста особенно активно делится с поклонниками рецептами изысканных блюд, которые выглядят ничуть не хуже приготовленных в ресторане. Тут и домашние "палочки Twix", и бесподобный маринад, и хлеб своими руками, и пирожки, и по-настоящему золотая рыбка из духовки... Каждый раз, когда у подписчиц что-то не получается, Татьяна подробно разбирает ошибки - консультирует по ингредиентам, времени приготовления и другим кулинарным секретам. Рецепты уже стали настолько неотъемлемой и любимой частью ее блога, что у подписчиц даже не возникало вопроса, сама ли Брухунова готовит. Конечно, сама - повезло Петросяну, - полагали интернет-пользователи. Как вдруг...

- Татьяна, а вы сами готовите или у вас есть повар? - спросила одна из подписчиц в обсуждении рецепта домашнего зефира.

- Я не умею готовить. У меня есть помощница, - откровенно призналась Брухунова.

bruhunova Рецепт нежнооблачкового зефира ждет вас в карусели! #выпечкапогосту#печемдома #домашнии зефир

Однако, такая запоздалая откровенность понравилась далеко не всем. "Вот это прикол! А на комментарии хоть сами отвечаете?", "Разочаровали", "А мы-то думали, вы - гуру кухни, все своими руками", "Что ж вы молчали все это время? Оказывается, все комплименты были незаслуженны", - тут же отреагировали сетевые критики.

Претензий было столько, что спустя сутки после шквала оскорблений в комментариях супруга Петросяна решилась на объяснение.

- Я за всю жизнь не получала столько упреков, как после вчерашнего поста с рецептом зефира, - ответила хейтерам блогерша. - Да, я не умею готовить. А еще не смогу сесть за штурвал истребителя, провести операцию на открытом сердце, и миллион других задач мне тоже не по плечу. Вот только какое до этого дело посторонним людям? Думаю, что адекватному человеку глубоко безразлично, кто приготовил блюдо, а кто его съел. Ведь он пришел за рецептом и вдохновением. Неужели это карантин так влияет на мозг? Одичали совсем, потеряли вектор общения с незнакомыми людьми!

Кроме того, по словам Брухуновой, она с первого рецепта не делала секрета из услуг помощницы, потому что не видит смысла обманывать. Правда, многих подписчиков такие заявления удивили, ведь большинство из них за долгое время не видели ни одной ссылки на домработницу Петросяна и его супруги...

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