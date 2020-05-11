2020-05-11T20:55:20+03:00
Звезды

"Чтобы казаться старше": молодую жену Евгения Петросяна подвело платье-халат с перьями

Татьяна Брухунова обожает наряжаться
Ольга ЛИБГАРДТ
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Татьяна Брухунова скучает по работе и маникюру.Татьяна Брухунова скучает по работе и маникюру.Фото: Instagram.com
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Татьяна Брухунова обожает все, что связано с модой. Молодая жена Евгения Петросяна носит наряды только люксовых брендов и дает советы по стилю. Экспертное мнение 31-летней красавицы интересует ее поклонниц.

Молодая жена Евгения Петросяна во время самоизоляции не только балует 74-летнего сатирика разнообразием блюд собственного приготовления, но и не забывает о себе любимой. Татьяна Брухунова признается, что больше всего скучает по работе, маникюру и театру.

Чтобы хоть как-то скрасить тяготы самоизоляции, девушка выходит во двор рядом с домом, чтобы выгулять очередной модный лук. "50 дней карантина. Можно сказать - круглая дата. В честь этого выползла во двор: подышать и сделать пару фото", - подписала очередное яркое фото красавица.

bruhunovabruhunova
50 дней карантина...
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В кадре она предстала в очень изысканном платье-халате с оторочкой из страусиных перьев и изящных черных лодочках на тоненьком ремешке. Довершала гламурный образ велюровая шляпка-таблетка. Брухунова обожает подобные головные уборы.

Однако такой шикарный наряд, как считает имидж-стилист Лариса Тимиряева, подвел Татьяну. По словам эксперта, девушка отдала предпочтение яркому туалету с элементами гламура, который ей абсолютно не подходит. Дело в том, что наряд ее взрослит.

"Образ модный, яркий с элементами гламура за счет перьев, однако есть одно но! Из-за которого наряд не вяжется с хозяйкой. Персональный стиль Татьяны далек от драмы. Подобные взрослые аутфиты смотрятся немного нелепо. Как на девочке, которая надела мамины вещи, чтобы казаться старше. Не спасают даже очки", - цитирует стилиста Teleprogramma.pro.

При Тимиряева расхвалила Брухунову за туфельки с ремешком, которые, кстати, в тренде. "И шляпку в ретростиле в виде таблетки. Но данный головной убор из другой стилистики, более классической. Образ не ее, да и не сложился. Платье-халат и аксессуары из разных историй", - уточнила стилист-имиджмейкер.

Пассия Петросяна.Шубки за миллион, сумки за 350 тысяч... Жизнь молодой пассии Петросяна без преувеличения можно назвать роскошной!

ИСТОЧНИК KP.RU

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