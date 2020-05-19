Погрязший в долгах Бари Алибасов отдал квартиру Федосеевой-Шукшиной, чтобы рассчитаться с "кредиторами"

Переоформление двушки в Новой Москве, которое Бари Алибасов втайне от жены сделал на своего помощника Сергея Моцаря, с самого начала выглядело сомнительной сделкой. Зачем продюсеру отдавать квадратные метры, доставшиеся ему от супруги совершенно бесплатно? Избавляться от недвижимости, потому что у тебя "слишком много налоговых расходов", согласитесь, не самое убедительное объяснение.

Тем не менее, до последнего времени других аргументов Алибасов не заявлял. Но накануне в ток-шоу "Пусть говорят" со своей правдой появился "виновник торжества" - тот самый помощник и личный водитель продюсера "На-На" Сергей Моцарь. По словам Моцаря, столь широким жестом Алибасов отблагодарил его за помощь во время непростого периода, связанного с отравлением "Кротом". Мол, одиозный продюсер, несмотря на байки о многомиллионных заработках на скандальной истории, в тот момент был совсем на мели - не хватало банально на таблетки (!).

- Бари Каримович лежал в реанимации, ему было очень плохо, он практически умирал. Лечение дорогое, а денег не было совсем - ему ведь, кроме "на-найцев" никто не помогает. Я тогда ездил домой на Украину и привез деньги на лечение Алибасова, - рассказал Сергей Моцарь. - И через несколько месяцев он переписал на меня эту квартиру, чтобы таким образом отдать долг. Рыночная стоимость этого жилья - 2 миллиона 300 тысяч.

Правда, в рассказе помощника детали не вяжутся, ведь выгода ему от такого предложения получилась весьма сомнительной. По словам Моцаря, двушку он получил не в дар, а по договору купли-продажи. Но при этом покупатель обязался не пользоваться жильем, пока Лидия Николаевна жива, а после ее смерти передать квартиру семье Шукшиных.

- Федосеева-Шукшина об этом знала, - заверил Сергей Моцарь.

Однако, теперь помощник Алибасова отказывается отдавать недвижимость просто так.

- Мне уже звонила Анна - она изъявила желание выкупить это квартиру, - рассказал Моцарь. - Говорит, ей перед бабушкой неудобно за то, что в своем время тайком продала ее питерскую недвижимость, поэтому сейчас готова вложить свои деньги.

Правда, даже если сделка состоится, не факт, что двушка в Новой Москве все-таки вернется к своей первоначальной хозяйке. Месяц назад Анна Шукшина также пообещала вернуть бабушке апартаменты в Финляндии, но дальше красивых слов дело не пошло: девушка отказалась заниматься документами, сославшись на то, что заболела коронавирусом.

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