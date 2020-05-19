2020-05-19T19:48:23+03:00
Общество

Никита Михалков рассказал, что программа "Бесогон" теперь будет выходить в сети

Режиссер загрузил в сеть анонс свежей серии
Роман ГОЛОВАНОВ
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Никита Михалков.Никита Михалков.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Режиссер Никита Михалков выпустил скандальную серию «Бесогона». Там он обвинил миллиардера Била Гейтса в желании чипировать людей. А еще сравнил Германа Грефа с фашистом Гиммлером. «Россия-24» снял повторы шоу с эфира. Теперь шоу Михалкова будет выходить только на YouTube. И без цензуры. Свежий «Бесогон» называется: «Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».

Режиссер загрузил в сеть анонс свежей серии. По словам Михалкова, «запрещенную» программу посмотрели более 7 миллионов человек.

Анонс нового выпуска БесогонTV.Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди

- Это дало мне импульс не останавливать работу. И 22 мая мы представим вашему вниманию нашу новую программу. Я, надеюсь, будет интересно. Не пожалейте времени, - сказал в анонсе Михалков.

Также пресс-служба режиссера прокомментировала скандал.

- Да, телеканал "Россия-24" всегда помогал нам донести наши мысли до самой широкой аудитории. Но, если мы сейчас не можем делать это вместе с "Россией-24", значит, будем выпускать нашу программу в интернете, - сказали журналистам представители Михалков.

Это не первый раз, когда «Бесогон» снимают с эфира. Подобные разборки были в 2015 году. В «Россия-24» объяснили, что на запрет были этические причины. Тогда Михалков сказал, что не понимает подобного решения. В следущий раз программу убирали из сетки вещания в мае 2018 года.

Обращение Никиты Михалкова в связи со снятым с эфира выпуском программы БесогонТВ .

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Я никогда не смогу победить Никиту Сергеевича Михалкова в публичной дискуссии, где кроме фактов нужно уметь вовремя сработать на публику, трагически понизить голос, ухмыльнуться или процитировать непонятно из какой урны извлеченный «документ» так, чтобы он воспринимался как истина в последней инстанции. Но я могу обнулить эмоции, удалить эмоциональный шум и воспользоваться советом главного бесогона страны, который нам всем был дан в эфире последней его программы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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