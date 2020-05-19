2020-05-19T22:32:04+03:00
Звезды

Муж Полины Гагариной напугал поклонников странной фразой после новости о разводе

Спустя сутки после огласки семейной драмы Дмитрий Исхаков вышел на связь
Елена ПЕТРОВА
Поделиться:
Певица и фотограф поженились шесть лет назад, а в 2017-м стали родителями малышки Мии.Певица и фотограф поженились шесть лет назад, а в 2017-м стали родителями малышки Мии.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Одна из самых красивых пар шоу-бизнеса - Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков - не торопится объявлять поклонникам о своем расставании. Однако, друзья певицы и фотографа утверждают, что разошлись они еще прошлой осенью. Причина банальна: жена, как известно, зарабатывала в десятки раз больше мужа (он получает около 200 тысяч рублей в месяц, она - 28 миллионов), и в какой-то момент устала быть главой семьи...

- Если Полина захочет, она опубликует информацию, которую сочтет нужной, в своем официальном аккаунте, чтобы передать ее без каких-либо искажений, - сухо прокомментировал новость о предстоящем разводе представитель певицы.

Сам же Исхаков на вопрос журналистов попросту не ответил - не стал ни отрицать, ни подтверждать разлад. Зато спустя сутки после этой, без преувеличения, оглушительной новости, фотограф вышел на связь в соцсетях. В своем Инстаграме он оставил странное послание, которое вызвало недоумение подписчиков.

- Графиня с изменившимся лицом бежит к пруду, - написал пока еще законный муж Гагариной, опубликовав портрет подмигивающей старушки.

isxakovisxakov
"Графиня изменившимся лицом бежит к пруду".
2167 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Что у вас с Полиной?", "Пожалуйста, только не ваша пара!", - тут же бросились комментировать пользователи соцсетей. Впрочем, начитанные подписчики узнали эту фразу, и это не на шутку их встревожило.

- Зачем вы нас пугаете? Это же о самоубийстве! Жена Толстого пыталась утопиться, когда он ее бросил, - подметили комментаторы.

СПРАВКА "КП"

Фраза "Графиня изменившимся лицом бежит пруду" (именно так, без предлогов, ведь это текст телеграммы) была использована в романе Ильфа и Петрова "Золотой теленок". Однако, у нее есть вполне реальный источник - именно такие подробности в 1910 журналист Николай Эфрос телеграфировал из Ясной Поляны в газету Санкт-Петербурга. Супруга Льва Толстого Софья Андреевна, узнав, что муж ушел от нее после 48 лет совместной жизни, попыталась утопиться в ближайшем пруду (к счастью, неудачно).

- Узнал несколько подробностей покушения графини: не дочитав письма, ошеломлённая бросилась сад пруду; увидавший повар побежал дом сказать: графиня изменившимся лицом бежит пруду, - написал тогда журналист Эфрос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полина Гагарина поразила внешним видом после разрыва с мужем

Похудевшая до рекордно низкой отметки певица появилась на публике в секси-комбинезоне (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Анна Семенович: В «Гардемаринах» запретили быть блондинкой
Фигуристка, певица и просто красавица. Блестящая во всех отношениях артистка рассказала «СВ» о съемках в продолжении любимого миллионами фильма, о белорусских корнях и о том, каково быть обладательницей роскошных форм
Новости 24
Телеведущий Соловьев объяснил, почему Навальный бросил своих сторонников. Те загрузили фото нацистов на сайт «Бессмертного полка»
В Москве за сутки скончались еще 75 человек с коронавирусом
В России решили не продлевать налог на временный доход
Причина катастрофы вертолета Ми-8 в Клину: Самолет разбился из-за технической неисправности
Госавтоинспекция Москвы проводит онлайн-уроки по правилам дорожного движения
Ясновидящая из Испании, из-за которой эксгумировали тело Дали, не является его дочерью
Рабочая группа по объединению Архангельской области с НАО предложила включить еще и Коми
В рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции в Москве прорабатывается вопрос улучшения и безопасности пешеходного движения
Сотрудникам Госавтоинспекции рекомендовано не штрафовать за несвоевременную регистрацию ТС
В Госдуме назвали дату открытия курортного сезона в России
Первых новобранцев отправят в армию 20 мая
Французам предложили продать "Мону Лизу", чтобы покрыть убытки пандемии коронавируса
Ученые разрабатывают маски-индикаторы коронавируса
В Минздраве рассказали о возвращении к плановой вакцинации взрослых