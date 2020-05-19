Муж Полины Гагариной напугал поклонников странной фразой после новости о разводе

Одна из самых красивых пар шоу-бизнеса - Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков - не торопится объявлять поклонникам о своем расставании. Однако, друзья певицы и фотографа утверждают, что разошлись они еще прошлой осенью. Причина банальна: жена, как известно, зарабатывала в десятки раз больше мужа (он получает около 200 тысяч рублей в месяц, она - 28 миллионов), и в какой-то момент устала быть главой семьи...

- Если Полина захочет, она опубликует информацию, которую сочтет нужной, в своем официальном аккаунте, чтобы передать ее без каких-либо искажений, - сухо прокомментировал новость о предстоящем разводе представитель певицы.

Сам же Исхаков на вопрос журналистов попросту не ответил - не стал ни отрицать, ни подтверждать разлад. Зато спустя сутки после этой, без преувеличения, оглушительной новости, фотограф вышел на связь в соцсетях. В своем Инстаграме он оставил странное послание, которое вызвало недоумение подписчиков.

- Графиня с изменившимся лицом бежит к пруду, - написал пока еще законный муж Гагариной, опубликовав портрет подмигивающей старушки.

isxakov "Графиня изменившимся лицом бежит к пруду".

"Что у вас с Полиной?", "Пожалуйста, только не ваша пара!", - тут же бросились комментировать пользователи соцсетей. Впрочем, начитанные подписчики узнали эту фразу, и это не на шутку их встревожило.

- Зачем вы нас пугаете? Это же о самоубийстве! Жена Толстого пыталась утопиться, когда он ее бросил, - подметили комментаторы.

СПРАВКА "КП"

Фраза "Графиня изменившимся лицом бежит пруду" (именно так, без предлогов, ведь это текст телеграммы) была использована в романе Ильфа и Петрова "Золотой теленок". Однако, у нее есть вполне реальный источник - именно такие подробности в 1910 журналист Николай Эфрос телеграфировал из Ясной Поляны в газету Санкт-Петербурга. Супруга Льва Толстого Софья Андреевна, узнав, что муж ушел от нее после 48 лет совместной жизни, попыталась утопиться в ближайшем пруду (к счастью, неудачно).

- Узнал несколько подробностей покушения графини: не дочитав письма, ошеломлённая бросилась сад пруду; увидавший повар побежал дом сказать: графиня изменившимся лицом бежит пруду, - написал тогда журналист Эфрос.

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