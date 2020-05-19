Полина Гагарина поразила внешним видом после разрыва с мужем

Известие о том, что Полина Гагарина бросила мужа Дмитрия Исхакова, стало громом среди ясного неба для всех поклонников певицы. В близком окружении 33-летней артистки и 42-летнего фотографа сообщили, что пара не живет вместе уже несколько месяцев. Меж тем, публику куда больше волнует внешний вид любимицы.

Полина Гагарина никак не комментирует разрыв с мужем Дмитрием Исхаковым. Меж тем поклонники знаменитости в ужасе - похудевшая до рекордно низкой отметки вокалистка продолжает терять вес.

Не так давно Полина говорила: "Мой вес показывает рекордные отметки, я так весила в 23 года". Похоже, сейчас артистка сбросила еще несколько килограммов.

На видео тренировки, которое она разместила в блоге, звезда предстала в обтягивающем сером комбинезоне. Судя по всему, тренер лично приехал к певице, чтобы проследить за тем, как она выполняет упражнения.

Публика тут же стала размещать сообщения о том, что от Полины скоро ничего не останется. Некоторые предположили, что такая потеря веса связана с грядущим разводом. Как бы то ни было, сама звезда свою личную жизнь не комментирует.

Кстати, худенькой Полина Гагарина была далеко не всегда. Певица годами вела борьбу с лишними килограммами. Она сильно набрала вес, когда родила первенца. Тогда артистка поправилась до 80 килограммов. Расстаться с весом ей помогла железная сила воли и правильное питание.