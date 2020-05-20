Застрявшие на Шри-Ланке туристы: Если прилетел сюда до 1 января, на вывозной рейс не пустят

На Шри-Ланке я уже два месяца. Отправилась в отпуск на две недели и не смогла вернуться обратно: из-за коронавируса рейсы отменили, границы закрыли.

Эти дни останутся в моей памяти навсегда. На остров я прилетела 16 марта, а через трое суток ввели комендантский час. Всем туристам и местным полтора месяца нельзя было выходить на улицу. Если поймает полиция (а её пруд пруди) — арест на две недели. Магазины, аптеки, банки, кафе — всё было закрыто. Их приоткрывали на пару часов в раз в неделю, чтобы люди могли купить продукты. Но… не в крупнейшем городе — Коломбо! Большинство случаев коронавируса имело место здесь, и окон в комендантском часе не было. Как люди выживали — не представляю.

Результаты суровых мер: заболевших на данный момент 424 (при населении в 21,5 млн). Мне повезло, я живу на юге, в Унаватуне. Этот регион, простите за скользкое слово, «чистый», зараженных COVID-19 нет (пока)… Наверное, вы читали мои полные отчаяния предыдущие репортажи с острова? Можно сказать, с тех пор жизнь не и изменилась… а можно — что жизнь налаживается.

МОЙТЕ РУКИ С ПОМОЩЬЮ ПЕДАЛИ

В мае ввели послабления, начали открывать магазины, разрешили ходить на пляж. Дозволенное время передвижения — с 5 утра до 20 вечера: делай, что хочешь, гуляй, где хочешь. Но только в пределах своего регионах, выезжать в центр страны нельзя. На границах между городами — ланкийцы с автоматами. Непослушных туристов, кому надоело сидеть сиднем и хочется всё-таки посмотреть страну, разворачивают. Да и экскурсий нет, все достопримечательности закрыты.

Возле магазинов стоят умывальники. Не помыв руки, вас не пустят внутрьФото: Анастасия КУРДЮКОВА

Меры предосторожности: возле большинства магазинов стоят умывальники. Подаёшь воду, нажимая на педаль ногой — не трогая кран руками. На раковинах — баночки с жидким мылом. При входе в крупные магазины возле таких умывален дежурит охрана. Следят, чтобы покупатели не забыли о гигиене. Если где-то нет умывальника, то при входе попросят обработать руки антисептиком. Иначе внутрь не пустят.

Еще в магазинах посетителям измеряют температуру. А в некоторых даже записывают в тетрадь ваши данные: имя, фамилию, мобильный телефон, день и время посещения. Наверное, на случай, если кто-то из постелей заразится вирусом, чтобы всех остальных было проще отыскать и посадить в карантин.

ПРОХОЖИМ КРИЧАТ: «КУПИ МАСКУ!»

Заходить в магазины без маски нельзя, впрочем, как и передвигаться без нее по улице. Если сначала в комендантский час полиция отлавливала нарушителей, сбегавших из карантина на пляж или в магазин, — то теперь останавливают всех, кто слоняется без маски.

Во время строгого комендантского часа, когда полтора месяца все было закрыто, туристы не могли даже деньги с карт снятьФото: Анастасия КУРДЮКОВА

Проблем с покупкой этого «намордника» (как и антисептиков) нет. Маски продаются не только в аптеках. Если местный увидит, что вы идете по улице без маски — предложит купить у него. Маска многоразового использования стоит 60 рулей. Водители тук-туков тоже приторговывают. Гуляешь, а из машины высовывается водитель или пассажир и кричит: «Купи маску!».

ПОМОГАЮТ ЕДОЙ, НО ДУРЯТ В ОТЕЛЯХ

В целом к туристам даже сейчас относятся доброжелательно. К нам в отель во время комендантского часта, когда магазины закрыты, каждый день приходит мужчина и спрашивает, есть ли продукты. Если нет, приносит яйца, курицу, овощи и фрукты. Говорит, что считает долгом помочь людям в сложной ситуации в его стране.

Но бывают и неприятные моменты, когда туристов пытаются надуть. Например, с жильем. Получив оплату на месяц вперед, через две недели владелец отеля неожиданно заявил, что это были деньги за полмесяца, а не за месяц, как мы изначально договорились. Обосновав «предъяву», что у него пара человек, не став продлевать проживание, съехала. Поэтому скидки он делать теперь не может. А как же наш договор? — подумала с грустью я. А никак. О цене договаривались на словах, чеки не выдают.

Делать нечего — пришлось платить. Даже с учетом этого неприятного инцидента, цена здесь ниже, чем в других отелях. Еще и завтрак в стоимость включен. Ах да, домики находятся у самого океана, что для меня большой плюс.

Комендантский час сейчас действует с 20.00 вечера до 5.00 утра. Днем можно свободно передвигаться только в пределах региона проживанияФото: Анастасия КУРДЮКОВА

ОБЛОМАЛИСЬ НОГТИ И ОБКУСАЛИ КОМАРЫ

Девушек-туристок больше всего волнует то, что нет салонов. Ногти обломались, волосы отрасли. Челку мне подстригала другая туриста, окончившая когда-то парикмахерские курсы. Инструментов у нее не было, зато на кухне в отеле оказались ножницы для разделки рыбы. Отмыли их хорошенько — и вперед. А что делать, совсем уже ничего не видно из-за длинных прядей. Купить линзы для глаз тоже непросто. Подружка потратила на их поиски почти месяц.

А еще замучили комары. Обкусали до жути. После 17:00 на улицу выходить страшно, кровососы слетаются на прохожих, как мухи сами знаете на что. Дома от них спасения тоже нет. Бунгало деревянное, москиты лезут во все щели. Подготовка ко сну каждый день серьезная: сначала спреем обработать номер, 30 минут подождать на улице, пока в комнате появится возможность дышать. Затем включить фумигатор, поджечь спираль и палочки для благовоний, отпугивающие «врагов». Местные говорят, все это должно помочь. Но по факту работает на троечку. Утром просыпаюсь каждый день обкусанная.

КОГДА ДОМОЙ?

Первое время я очень переживала, что не попасть на родину. А потом успокоилась и поняла: переждать пандемию здесь — не самый плохой вариант.

С помощью туроператора нам удалось договориться, что авиакомпания предоставит билеты с открытой датой взамен тех, по которым мы не смогли улететь домой из-за отмены рейсов. И теперь, как только Россия откроет границу, сможем вернуться.

Второй вариант — дождаться вывозного рейса. Стоимость билетов на него — 400 евро. Но когда он будет, пока не ясно. Да и попасть на борт смогут не все. По действующим правилам, возможность улететь таким способом распространяется только на туристов, прибывших на Шри-Ланку после 1 января сего года. А что делать всевозможным дауншифтерам, кто заявился сюда в прошлом году, не ясно.

— Несправедливо, что билеты на вывозные рейсы могут купить не все россияне. Я приехала сюда на зимовку перед новым годом, хотела отметить праздники, погреться пару месяцев — и домой. А теперь, оказывается, я лишний человек даже на платном вывозном рейсе! Поэтому решила заняться вопросом самостоятельного вылета. Связалась с несколькими туроператорами. Выясняем стоимость чартера, а затем, в зависимости от числа людей, которые захотят вернуться, будем просчитывать стоимость билетов и согласовывать этот вылет с властями, — говорит мне Оксана из Санкт-Петербурга.

Одно хорошо — обещанная финпомощь от Правительства РФ для застрявших туристов всё-таки приходит. По 2400 рублей за каждый день вынужденных каникул. Но их переводят крайне хаотично. Одной соседке прислали за 10 дней, другой — за весь срок, мне — тоже почему-то лишь за 10 дней. Хотя мы тут уже почти 60 суток. Теперь на сайте Госуслуг появилась возможность «подать заявление на перерасчёт». Чем и занимаемся.

Так и живём — кажется, уже не два месяца, а два года.

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