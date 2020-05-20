Александр Масляков о президенте Украины: Он не так блистателен, как Вова Зеленский из КВН

В среду, 20 марта, исполнился ровно один год с момента назначения шоумена Владимира Зеленского президентом Украины. Обозреватель KP.RU Александр Гамов решил обсудить итоги деятельности новоиспеченного политика на посту главы государства с руководителем Международного клуба веселых и находчивых Александром Масляковым.

- Александр Васильевич, прежде всего, с прошедшим Днем пионерии вас! (Отмечался 19 мая.)

- Спасибо. Взаимно.

- Уже год прошел, как господин Зеленский, выпускник нашего КВН, - на посту президента Украины. Высказались все уже – политологи, журналисты, политики... Почему вам звоню? Потому что периодически номера из КВН - с участием Зеленского - до сих пор показывают по ТВ. Как бы вы - как человек мудрый...

- Вы знаете, Саша, все высказались… Я высказался в самом начале (год назад в интервью «Комсомольской правде». - А.Г.).

- Да, я делал с вами то интервью. Поэтому я вам и звоню.

- И стою на своем.

- То есть?

- КВН - это игра, а то, чем Зеленский год занимался, это другие действия уже.

Поэтому, как я тогда высказывался… Как бы это сказать? Ну, назовем это сомнениями... (По поводу способностей и возможностей Зеленского руководить государством. - А.Г.) Так я на этой своей позиции и остался.

- Допустим, вы специально не наблюдали за работой Зеленского, но все равно до вас же доходили его решения.

- Да нет, не следил я за его решениями, честное слово. Для меня это все, персонификация украинских президентов, - ну, как-то… (Не совсем близкая тема. - А.Г.) У меня масса других вопросов и проблем.

- Где Зеленский лучше играл, как вы считаете?

- Опять-таки, играл в КВН он хорошо, но это была игра. И это было давно.

- Все равно какую-то оценку можно же вывести уже.

- Саша, не пытайся, не буду я характеризовать.

- Извините. И все же ...

- На мой взгляд, мало что изменилось на Украине, к великому моему сожалению. Не знаю, не наблюдаю, честно говоря, подробно...

Но, мне кажется, говорить о том, что проблемы сразу или в течение года ушли куда-то, и независимая Украина во главе с независимым президентом Зеленским расцвела, - такого ощущения нет.

Ну, не до этого, сейчас более важные проблемы есть. Я не знаю, как на Украине, а у нас пандемия.

- У них тоже. Александр Васильевич, извините, что я к вам обращаюсь по такой вот теме, но кроме меня, никто об этом с Александром Васильевичем Масляковым и не поговорит.

- Понятно. Саша, вы подумайте, нужно это или не нужно.

- Очень нужно.

- Мне это - не очень.

- Нам – зрителям, читателям, вашим поклонникам - хочется знать и ваше мнение.

- Давайте так тогда скажем. Президент Зеленский не так блистателен, как игрок в КВН Зеленский Вова. Вот этой формулой можно и ограничиться...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780118" frameborder="0"></iframe> Александр Масляков - о своем бывшем кавээнщике - президенте Украины: «Он не так блистателен, как игрок в КВН Вова Зеленский».Александр ГАМОВ

ПО ТЕМЕ

Везучий и хитрый, но этого мало: Итоги первого года Зеленского в цифрах и фактах

Как изменились основные показатели Украины за год, когда у власти был Владимир Зеленский (подробности)

Зеленский о втором президентском сроке: Я подумаю. Если народ поддержит

Президент Украины на пресс-конференции к своей первой годовщине у власти намекнул, что пойдет на второй срок (подробности)