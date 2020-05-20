Западные эксперты уверены, пандемия будет аукаться нынешним школьникам всю жизнь

До Covid-19 никому в голову не приходило изучать, как глобальная пандемия может сказаться на образовании детей. Единственное, что придумали ученые – рассмотреть последствия стихийных бедствий для школьников и их обучение. Такие исследования как раз проводились. И выяснилось, что землетрясения, эпидемии и крупные лесные пожары могут значительно влиять на уровень образования детей и психическое здоровье. Похожий негативный эффект может иметь и нынешняя пандемия и перевод школьников на дистанционное обучение, считают западные эксперты.

После катастроф дети хуже пишут и считают

2009 год, Австралия. Пожары в штате Виктории стали самым большим стихийным бедствием в стране. В один только день – 7 февраля – погибло 173 человека, в том числе 35 детей и подростков. И историю Австралии эта дата войдет под названием «Черная суббота». Последствия пожаров были ужасны - две тысячи домов разрушены, три школы и три детских сада сгорели полностью, еще 70 детских учреждений значительно пострадали. Не говоря уже об остальной инфраструктуре.

Одно из не самых на первый взгляд заметных последствий заключалось в том, что многие дети вынуждены были поменять условия обучения. А проведенные через несколько лет исследования показали: в тестах на грамотность и счет в течение двух-четырех лет после события школьники из пораженных районов показали худшие результаты, чем их сверстники.

2005 год. Самый разрушительный в истории США ураган Катрина буквально уничтожил побережье Мексиканского залива. Погибло более 1800 человек. Более ста школ были разрушены, в остальных прерваны занятия на несколько месяцев. 372 тысячи детей покинули свои дома, многие вынуждены были сменить школы. Проведенное пять лет спустя исследование показало, что более трети эвакуированных в то время из зоны бедствия школьников на год отстают от своих сверстников в учебе.

Забастовки учителей влияют на их учеников всю жизнь

Ученые тогда так и не смогли ответить на вопрос, что больше повлияло на успеваемость школьников – пережитый стресс, или все-таки перерыв в учебе, а потом и изменение условий обучения. Может все дело в самих катастрофах, свидетелями которых стали дети? Именно они прежде всего сказались на психике, а школы тут ни при чем? Но в 2019 году в Аргентине провели новое исследование, позволяющее сделать определенные выводы.

Оно касалось длительных забастовок учителей в этой стране в 1980-х и 1990-х годах. Из-за учительских акций протеста некоторые ученики не ходили в школу по нескольку месяцев. Негативный эффект потом, согласно статистике, наблюдался десятилетиями. У тех детей, что остались на месяцы без обучения, в последующей жизни был выше процент безработицы, профессии были более низкой квалификации, а заработная плата оказалась ниже на 3,2% у мужчин и 1,9% у женщин.

Как подсчитать детский стресс в пандемию

Сейчас ученые затрудняются четко сказать, как дистанционное обучение в период пандемии скажется в будущем на нынешних детях. Тем более, что в разных школах даже в масштабах одной страны уровень уроков по Zoom был неодинаковым. Например, британцы посчитали, что в частных образовательных учреждениях качество обучения было в два раза лучше, чем в государственных. В России тоже можно заметить отличия даже в школах одного района Москвы.

Но при этом психологи уверены, что с большей вероятностью проблему могут возникнуть у тех детей, чьи семьи пандемия Covid-19 коснулась непосредственно – там, где серьезно заболели или скончались родственники, Или даже там, где в результате пандемии и последующего кризиса появились серьезные финансовые проблемы. «Изменение дохода, смена места работы, разрыв отношений, все это оказывает дополнительное влияние на психическое здоровье детей, и в конечном счете может влиять на их учебу», - утверждает Лиза Гиббс, которая в Университете Мельбурна занимается этой проблематикой.

На сегодняшний день нет точных результатов исследований, насколько пандемия вызывает беспокойство у детей. Хотя тот же Оксфордский университет уже озадачился этим вопросом. Но в то же время Лиза Гиббс уже сейчас предупреждает, что последствия пандемии и дистанционного обучения во время нее школьники могут ощущать многие годы: «Да, у детей будут возможности вернуться на правильный путь образования, но велика вероятность, что у многих из них эта ситуация может иметь пожизненные последствия».

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