Как мы все пережили дистанционку

Школа - все. 15 мая выставили сыну итоговые оценки за год. Дальше учатся выпускники, у которых все сложно как никогда. Чиновники разного ранга уверяют, что в целом дистанционное образование было организовано успешно.

Давайте я вам расскажу, как было на самом деле.

Оценки за третий семестр резко улучшились по сравнению с предыдущими, и это тот случай, когда радоваться особо нечему. Как дети писали итоговые контрольные? Правильно, с Гуглом в обнимку. Системы контроля за самостоятельностью выполнения заданий не существует в принципе. Так что цена этим пятеркам и четверкам...

До контрольных были уроки. Единой платформы дистанционного преподавания в стране нет. Школа мучительно пробовала то одно, то другое. В итоге все пришли к Zoom — это приложение освоили даже педагоги старшего поколения, поначалу не слишком знакомые с передовыми технологиями. Приложение отличное — в определенном объеме его можно использовать бесплатно, его почти никогда не глючит, исправно работает, функционал замечательный. Только это сервис частной американской компании. Согласитесь, странно вверять ей судьбу российской школы.

Но еще страшнее читать, что дистанционное образование у нас в стране узаконят и стандартизируют и, наверняка, выделят пару миллиардов на разработку собственного сервиса для дистанционки. Потому что у всех уже существующих электронных государственных сервисов есть одно общее свойство. Я регулярно пользуюсь Госуслугами, Мосуслугами, Подмосковными госуслугами, приложением налогового ведомства, и в целом они очень надежные и очень удобные. Когда работают. Но слишком часто, когда в них заходишь, видишь извинение: ведутся работы, но скоро все будет.

Московский электронный дневник висит чуть ли не в половине случаев. Когда надо посмотреть домашку, это не так важно: не получилось сейчас, получится через полчаса. Когда идет урок, это становится критичным. И эта проблема видится мне системной: государственное — не частное, на сайте проблемы, но денег ты на этом не теряешь, исправлять ошибки можно не торопясь. Все мы помним, как легли Госуслуги, когда россияне решили подать заявление на президентские 10 тысяч на ребенка. Так что ничего хорошего от «русского зума» заранее не ждешь. Опыт, знаете ли.

Из хорошего: оказалось, в России куча сервисов для учебы дома. Много частных, платных. Но есть и государственный, большой и универсальный, бесплатный, включающий уроки абсолютно по всем предметам, темам и классам - Российская электронная школа. Там тебе и видеоуроки, составленные лучшими учителями и озвученные профессиональными дикторами, и тестовые задания разных уровней. Колоссальная электронная база по школьной программе, которой удобно пользоваться. Теперь из плохого: в тестах встречаются ошибки, о которых педагоги пишут на форумах. А видеурок в среднем длится... 3-5-8 минут. Да, там все в сжатой форме, можно посмотреть несколько раз и все твердо усвоить, но не зря же в школе педагог тратит 45 минут, правда?

Не все учителя оказались способны перестроиться на новый способ передачи знаний. Некоторые по тем или иным причинам ограничивались письмом: «вот вам ссылочка — посмотрите урок, и потом задания письменно сделайте». Проявлять инициативу и креатив готовы не все. Работа школьного педагога предельно формализована, шаг в сторону - расстрел, поэтому очень часто дистанционное обучение по факту оказывалось самостоятельным. В школе было 6-7 уроков, а тут в лучшем случае три. Пандемия высветила, в общем-то, и без того очевидное, стало еще заметнее, кто классный учитель, а кто зашел в профессию зря.

Еще одна деталь: не у всех школьников есть собственный домашний компьютер. Zoom работает и на смартфоне, но что-то разглядеть на маленьком дисплее, когда учитель показывает наглядный материал, сложно. На дистанционные уроки ходили далеко не все. Про доступ в Интернет ничего плохого не скажу — все-таки в Москве с этим проблем нет.

Конечно, нельзя не отметить героизм и учительского, и ученического корпуса в целом. Тяжело и непросто было и тем и другим. И пусть пара-тройка месяцев, скажем честно, вылетела в трубу, в целом это был хороший урок для всех. Я помню, как наш директор мужественно отменил каникулы, потому что до них и так пару недель толком не учились. Хотя по телевизору как раз наоборот провозгласили каникулы. И даже сейчас, уже выставив оценки за две недели до окончания учебного года, как того потребовало правительство, наши учителя продолжают давать дистанционные уроки, которые можно посещать «по желанию». И многие посещают - потому что, во-первых, программу одолели так себе, а во-вторых, чем еще занять детей, если даже гулять по-прежнему нельзя.

И пусть 1 сентября дети снова сядут за парты. А дистанционку давайте оставим для апокалиптических фильмов.

ПО ТЕМЕ

Выпускники российских школ рассказали, как готовятся к ЕГЭ на самоизоляции и дистанционке

Несмотря на то, что срок единого госэкзамена перенесли, сдавать его все равно придется тем, кто собирается продолжить свое обучение (подробности)

Российские школы после открытия будут работать по-новому: для каждого класса должны составить свой график

Роспотребнадзор опубликовал рекомендацию для учебных заведений пересмотреть время начала уроков, чтобы избежать скопления учащихся в вестибюлях и на переменах (подробности)

Стоимость обучения в вузах в следующем году будет на уровне 2019 года

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в прямом эфире на Радио «КП» рассказал, как будут организованы выпускные экзамены в университетах и что ждет коммерческих студентов (подробности)