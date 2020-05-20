«Капельницы пациентам ставили бывшие реабилитанты»: В суде по делу о смерти актера Дмитрия Марьянова выступил важный свидетель

В Лобненском суде после двухмесячного перерыва возобновились заседания по делу о смерти известного актера Дмитрия Марьянова. Напомним, в октябре 2017 года 47-летний артист попал в реабилитационный центр «Феникс» на окраине подмосковной Лобни после затяжного запоя. 15 октября ему стало плохо, однако сотрудники центра, консультировавшиеся с его директором Оксаной Богдановой, несколько часов отказывались вызвать скорую помощь. Когда Марьянов начал терять сознание, повезли его сами. Актер скончался в реанимации. Как становило следствие - оторвался тромб.

Теперь судят директора «Феникса». Оксане Богдановой предъявили обвинение по статьям «оставление в опасности» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Правда, по первой статье уже истек срок давности, а по второй женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, по документам «Феникс» значился именно как реабилитационный центр. Якобы людям с алкогольной и наркотической зависимостями здесь оказывали лишь психологическую помощь, а в случае необходимости приезжали профессиональные врачи, работавшие с центром по договору.

На очередном заседании (процесс проходит в закрытом режиме) в суде выступил ценный свидетель - начальник отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности Территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Георгий Соколов. После трагедии с Марьяновым он проводил проверку «Феникса», изучал, как там все было устроено.

- В результате проверки мы установили, что по факту «Феникс» оказывал медицинские услуги, но лицензии на это не получал, - заявил в суде чиновник. - В центре нашли лекарства в упаковках, на которых были написаны имена и фамилии пациентов. Во время вскрытия в желудке Дмитрия Марьянова эксперт обнаружил феназепам, галоперидол, но-шпу, нимесулид. То есть, в центре хранили препараты и выдавали их пациентам даже без назначения врача.

По словам Соколова, все это подтверждается и переписками сотрудников «Феникса» между друг другом.

Сайт kp.ru уже сообщал, что в качестве сотрудников в центре трудились бывшие «реабилитанты» - люди, которые ранее «лечились» здесь от наркомании или алкоголизма.

- Во время проверки мы установили, что эти люди, не имеющие никакого медицинского образования, сами делали пациентам капельницы и назначали те или иные препараты для приема внутрь, - заявил в суде сотрудник Роспотребнадзора.

Кстати, по словам участников процесса, подсудимой Оксане Богдановой судья во время заседания сделала жесткое замечание: директор «Феникса» оказалась единственным, кто в маленьком зале решил снять маску. После взбучки от судьи женщина поспешила вернуть «средство индивидуальной защиты» на лицо.

- В суде продолжается допрос свидетелей со стороны обвинения, - сообщил корреспонденту сайта kp.ru адвокат вдовы Дмитрия Марьянова Павел Левшун. - Сложно сейчас сказать, сколько еще будет заседаний и насколько растянется процесс. Сейчас многое зависит от явки свидетелей, в период карантина это проблема. Возможно, показания некоторых свидетелей в суде будут зачитываться из материалов уголовного дела.

Следующее заседание по громкому делу назначили на следующий вторник, 26 мая.

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