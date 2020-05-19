Появились новые подробности смерти Дмитрия Марьянова

Звезда фильма "Выше радуги" Дмитрий Марьянов скончался осенью 2017 года в реабилитационном центре. 47-летний артист умер из-за оторвавшегося тромба, который закупорил легочную артерию. По факту гибели актера было возбуждено уголовное дело. А на днях вскрылись новые подробности смерти Марьянова.

Дмитрий Марьянов умер два года назад, однако его смерть до сих пор обрастает новыми подробностями. Так, прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении дела по статье о незаконном осуществлении медицинской деятельности, передает сайт mk.ru.

При этом представитель Росздравнадзора в суде представил доказательства того, что реабилитационный центр, куда артиста после запоя привезла законная супруга Ксения Бик, работал без лицензии. "Факт осуществления медицинской деятельности подтверждается переписками «врачей» с родственниками о внесении оплаты за капельницы, лекарства, назначаемые пациентам. Сотрудники организации выдавали пациентам лекарства как для приема внутрь, так и назначали капельницы", - заявил начальник отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Георгий Соколов.

Напомним, Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года в реабилитационном центре "Феникс". Актер несколько дней истекал кровью. Это было причиной плохого самочувствия артиста, которое все принимали за похмелье. Артист неимоверно страдал. У него была тяжелая анемия, гипоксия, сердечные боли.