Беглянка попалась: Варвара Караулова выходит замуж за адвоката

Экс-студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова, стала известна на всю страну в 2015. После того, как предприняла попытку сбежать в ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Ее буквально спас от этого отчаянного поступка родной отец, который нашел дочь в Турции и привёз домой. Однако, после этого, по версии следствия, Варвара продолжила общаться с тем самым террористом, ради которого и собиралась сбежать в Сирию. В итоге уголовное дело возобновили, и Варвара получила реальный тюремный срок.

Но, как говорится, не было бы счастья да несчастье помогло. В процессе всех судов и следствий она нашла близкого человека. Буквально только что адвокат коллегии «Форт», один из защитников Вари, Олег Елисеев поделился новостью.

«Друзья, в нашей жизни большое радостное событие. Скоро состоится наша свадьба с Варварой Карауловой. В связи с некоторыми ограничениями, установленными в нашей стране коронавирусом, сама свадьба пройдёт в узком семейном кругу. Мы ещё соберёмся и увидимся со всеми друзьями. В общем, я похвастался”.

Варвара Караулова и её избранник Олег.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Свою запись Олег подкрепил фотографии с будущей женой. Как и положено в это время, оба они в защитных медицинских масках. Но даже под ними угадываются радостные улыбки.

Кстати адвокат-жених Варвары, как говорят его знакомые, исповедует иудаизм. И это в случае Карауловой, как сказали бы на философском факультете, уже диалектика.

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