2019-08-19T15:27:10+03:00
Звезды

Аллегрова ездила к колдуну ради второго ребенка

Забеременеть естественным путем никак не получалось
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ирина Аллегрова.Ирина Аллегрова.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Ирина Аллегрова была официально замужем четыре раза. Первый супруг певицы Георгий Таиров стал отцом ее дочери Лалы, которая появилась на свет в 1972 году. Но артистка мечтала еще об одном наследнике.

Ради того, чтобы родить второго ребенка, Ирина Аллегрова отправилась на другой конец планеты. "Шальная императрица" отечественной сцены обратилась за помощью к колдуну. Было это в лихие 90-е.

Певица улетела в Новую Зеландию в надежде на долгожданную беременность. Аллегрова тогда ни о чем другом и думать не могла. Так она мечтала во второй раз стать мамой. Но забеременеть естественным путем никак не получалось.

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Ирине сообщили, что местный колдун может творить чудеса, пишет Собеседник.Ru. Звезда примчалась на прием к магу, выполнила все предписания, что требовал колдун, но чуда не произошло. Второго ребенка Ирина Александровна родить не смогла.

Сейчас 67-летняя звезда эстрады все свое свободное время посвящает единственному внуку. Александр родился в 1995 году. Звездная бабушка души не чает в наследнике. В Италии у Аллегровой есть собственный особняк. В Тоскану приезжает на каникулы и ее внук.

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Через годы, через расстояния...
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На курорте им скучать не приходится. Певица экспериментирует на кухне - она знатная кулинарка. Не забывает она и о развлечениях. Ирина и Саша обожают плавать на яхте. Однажды с ними даже случился забавный инцидент. По ошибке яхта Аллегровой въехала в частные владения. Тут же к ним выбежали охранники. "Я попыталась объясниться на ломаном итальянском. Подключился внук, который знает в совершенстве английский", - с ужасом вспоминает Ирина Александровна.

По ее словам, охранники делали вид, что не понимают певицу. Тогда звезда потребовала, чтобы ей дали поговорить с хозяином виллы. Когда он появился и увидел Аллегрову, то сразу узнал певицу и пригласил в гости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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