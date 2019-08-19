Аллегрова ездила к колдуну ради второго ребенка
Ирина Аллегрова была официально замужем четыре раза. Первый супруг певицы Георгий Таиров стал отцом ее дочери Лалы, которая появилась на свет в 1972 году. Но артистка мечтала еще об одном наследнике.
Ради того, чтобы родить второго ребенка, Ирина Аллегрова отправилась на другой конец планеты. "Шальная императрица" отечественной сцены обратилась за помощью к колдуну. Было это в лихие 90-е.
Певица улетела в Новую Зеландию в надежде на долгожданную беременность. Аллегрова тогда ни о чем другом и думать не могла. Так она мечтала во второй раз стать мамой. Но забеременеть естественным путем никак не получалось.
Ирине сообщили, что местный колдун может творить чудеса, пишет Собеседник.Ru. Звезда примчалась на прием к магу, выполнила все предписания, что требовал колдун, но чуда не произошло. Второго ребенка Ирина Александровна родить не смогла.
Сейчас 67-летняя звезда эстрады все свое свободное время посвящает единственному внуку. Александр родился в 1995 году. Звездная бабушка души не чает в наследнике. В Италии у Аллегровой есть собственный особняк. В Тоскану приезжает на каникулы и ее внук.
На курорте им скучать не приходится. Певица экспериментирует на кухне - она знатная кулинарка. Не забывает она и о развлечениях. Ирина и Саша обожают плавать на яхте. Однажды с ними даже случился забавный инцидент. По ошибке яхта Аллегровой въехала в частные владения. Тут же к ним выбежали охранники. "Я попыталась объясниться на ломаном итальянском. Подключился внук, который знает в совершенстве английский", - с ужасом вспоминает Ирина Александровна.
По ее словам, охранники делали вид, что не понимают певицу. Тогда звезда потребовала, чтобы ей дали поговорить с хозяином виллы. Когда он появился и увидел Аллегрову, то сразу узнал певицу и пригласил в гости.
ИСТОЧНИК KP.RU
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