«Была дана команда идти до конца»: бывший муж Лолиты сделал заявление из больницы

«Комсомольской правде» удалось дозвониться экс-супругу Лолиты Дмитрию Иванову, который попал в больницу в тяжёлом состоянии, в том числе - с травмами лица. По одной из версий, тренер был госпитализирован после ДТП, по другой - в результате нападения.

- Сейчас вроде получше, - ответил Иванов на вопрос о своём самочувствии, с трудом выговаривая слова. - Я не буду комментировать происходящее, но я уже несколько дней нахожусь не дома. И анализируя слова адвоката Жорина, который после суда заявил, что ему была дана команда идти до конца... Пока никак не сопоставляю одно с другим. Но тем не менее, должно быть какое-то человеколюбие и уважение к другому человеку... Поживем - увидим. Сейчас мне тяжело об этом говорить, я даже на звонки стараюсь не отвечать, вы первые, кому я ответил. В основном, только пишу. Помощь никакая не нужна, все есть, всего хватает, спасибо.

Напомним, в конце апреля Лолита развелась с пятым мужем после нескольких месяцев судебных разбирательств. К сожалению, мирно расстаться у супругов, которые прожили в браке почти 9 лет, не вышло. В суде интересы артистки представлял звездный адвокат Сергей Жорин, который уже прокомментировал госпитализацию Дмитрия Иванова.

- Никакой мести с моей стороны быть не может, потому что мы оба друг другу высказали, что думаем, - рассказал Жорин сайту Teleprogramma.pro. - Я сам из СМИ узнал, что Иванов находится в больнице. Если эта информация с его госпитализацией правда, то хочу выразить ему слова поддержки. Несмотря на то что в суде мы были оппонентами, я ему ничего плохого не желал и не желаю. Судебный процесс судебным процессом, но здоровье - самое важное. Скорейшего ему выздоровления.