2020-04-30T11:50:39+03:00
Звезды

«Пытался затянуть развод»: Счастливая Лолита высказалась о бывшем муже

Дмитрий Иванов представил суду новые ходатайства
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Брак Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова наконец-то расторгнут.Брак Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова наконец-то расторгнут.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Несколько месяцев длился бракоразводный процесс певицы Лолиты Милявской и ее супруга (теперь уже бывшего) Дмитрия Иванова.

По словам артистки, она выгнала Иванова, поскольку поняла, что рядом с ней живет «нарцисс».

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- Я проанализировала свой брак вместе с психологом, - рассказывала в беседе с «КП» Лолита. - Со мной все эти годы рядом был мужчина-нарцисс. Оказывается, таких на земле 30 процентов. Речь идет о людях, которые не просто очень любят себя и не могут пройти мимо зеркала. Все гораздо страшнее. Эти люди не в состоянии любить, не склонны к сопереживанию. Они такие от рождения. Их нельзя осуждать. Психиатры всего мира считают, что это заболевание. Поэтому после разговора с врачами я сделала вывод, что мой брак скорее фиктивный, поскольку в нем один из партнеров вел себя как нарцисс. Согласитесь, такой брак не назовешь полноценным.

Из-за карантина бракоразводный процесс Лолиты затянулся, но звёздному адвокату Сергею Жорину, который представляет интересы певицы удалось добиться того, что артистку наконец-то развели с мужем.

- Да, можете поздравить меня, наконец-то меня развели, - призналась kp.ru Лолита. - Иванов пытался затянуть развод, но Сергей Жорин добился того, что я наконец свободна.

Как рассказали «КП» свидетели процесса, Иванов действительно пытался затянуть заседание, представлял новые ходатайства. Видимо, тяжело смириться с тем, что уже не сможет зарабатывать на имени Лолиты на ток-шоу.

Подписчики Инстаграма певицы тоже поздравляют ее с разводом. Мол, после расставания с Ивановым любимая артистка похорошела, а рядом с новым мужчиной, которого пока не показывает поклонникам, Лолита действительно расцвела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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