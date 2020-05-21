Бывший муж Лолиты с тяжелыми травмами лица и головы попал в больницу

С бывшим мужем Лолиты Милявской случилось несчастье.Дмитрий Иванов угодил в одну из столичных клиник с тяжелыми травмами лица и головы. Врачи готовят его к операции.

Дмитрий Иванов поступил в больницу поздней ночью. Бывший муж Лолиты Милявской находится в отдельной палате, к нему пускают лишь самых близких. "По одной из версий он попал в ДТП на дороге, по другой - стал участником потасовки", - цитирует "СтарХиту" осведомленного источника.

Дмитрия навестила его новая возлюбленная Ольга Кулиева, с которой он познакомился в Могилеве. По некоторым данным, Иванову понадобится помощь челюстно-лицевого или пластического хирургов. У мужчины тяжелые травмы лица и головы.

Напомним, две недели назад Дмитрий Иванов официально развелся с Лолитой Милявской после девяти лет совместной жизни. Их развод называют самым громким расставанием нынешнего года. Спортсмен и артистка казались идеальной парой, но в итоге выяснилось, что это была лишь красивая картинка, и разойтись по-хорошему у них не получилось. Исполнительница отмечала, что решение расстаться принял ее молодой супруг. Именно он, к слову, подал заявление о разводе. Позже Лолита обратилась в суд с требованием признать ее брак с Ивановым фиктивным.

Но, как говорит спортсмен, обиды на бывшую он не держит. "Разрыв любых отношений - это не хорошо, распадается семья. К сожалению, виноваты в этом оба. Суд вынес справедливое решение: нас с Лолитой официально развели, а брак не был фиктивным. Я лишь хочу снять все обвинения в свой адрес!", - делился Дмитрий. Он утверждает, что их с Лолитой любовь просто исчерпала себя. Иванов не скрывал, несмотря на весь негатив, что обрушился на него в связи с расставанием с певицей, он чувствует себя счастливым.