2020-05-21T20:22:52+03:00
Звезды

Брошенная жена впервые высказалась о разрыве с Эмином Агаларовым

Алена Гаврилова отчитала поклонников на их просьбы разъяснить ситуацию
Ольга ЛИБГАРДТ
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Эмин Агаларов и Алена Гаврилова в сентябре 2019 г.Эмин Агаларов и Алена Гаврилова в сентябре 2019 г.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Известие о разводе Эмина Агаларова и Алены Гавриловой стало неприятным сюрпризом для поклонников одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. О том, что супруги больше не вместе, сообщил сам певец. Его решение стало сюрпризом для модели. И во теперь сама Алена решила расставить точки над i.

Поклонники Эмина Агаларова и Алены Гавриловой по-прежнему гадают, что же послужило причиной разрыва модели и певца. После объявления о расставании 32-летняя красавица стала редко выходить на связь с подписчиками. Однако недавно опубликовала трогательный снимок, на котором позировала с дочерью Афиной.

Публика заподозрила, что Эмин мог забрать малышку к себе, а мать тоскует и видится с ней только в определенные дни. Поводом для слухов стало то, что в блоге артиста то и дело появляются фотографии Афины.

"Дочка осталась с папой… Видимо, поэтому Алене так тяжело", - предположили фанаты.

Алену разозлили такие голословные заявления. Она назвала домыслы поклонников глупыми, а на их просьбы разъяснить ситуацию дала резкий ответ.

"Я не собираюсь публиковать фото с дочерью для того чтобы все знали, что она живет со мной! Это факт! Мы разошлись! Выставлять ничего не хочу и не собираюсь! Разговор закончен! Всем удачи! Это тема на моей странице закрыта навсегда", - заявила возмущенная модель.

Напомним, 40-летний Эмин Агаларов бросил жену-модель в день рождения тещи 13 мая. Певец поблагодарил супругу за совместно прожитые годы, отметив, что хочет сохранить хорошие отношения. За плечами у артиста - громкий развод в 2015 году с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой. Она родила от Эмина сыновей Микаила и Али. Экс-супруги также удочерили девочку Амину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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