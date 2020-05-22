2020-05-21T23:04:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в России на 22 мая 2020 года возросло до 3 099 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 22 мая 2020 года
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Последние новости о коронавирусеПоследние новости о коронавирусеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Число умерших из-за коронавируса в России на 22 мая 2020 года возросло до 3 099 человек. Жертвами болезни за последние сутки стали в разных регионах страны стали 127 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

По последним данным, число россиян с положительным результатом теста на covid-19 составило 317 554 человека с начала эпидемии в стране. За сутки врачи выявили коронавирус у 8 849 человек в разных регионах государства.

Ранее сайт kp.ru писал, что глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, когда именно в нашей стране следует ждать первых результатов испытаний вакцины. На данный момент, по словам руководителя ведомства, доклинические испытания препарата идут по графику, без отставания. Результаты испытаний сыворотки станет известен появиться в конце июля.

Всего в России, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой ведется разработка учеными 47 вакцин от новой коронавирусной инфекции на 14 платформах.

Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Названа первоочередная задача плана восстановления экономики России
В России за месяц выпуск легковых автомобилей рухнул на 79%
Созвано экстренное заседание Совета НАТО из-за выхода США из Договора по открытому небу
Первые зрители театров осенью будут сидеть в шахматном порядке
Конгресс США решил помешать Трампу самостоятельно выходить из договоров
РФС сообщил о возможных датах начала нового сезона Российской премьер-лиги
Захарова: у России есть ряд своих претензий к США по Договору по открытому небу
В Совфеде о выходе США из Договора по открытому небу: давно ясная стратегия
Глава Минздрава рассказал, когда ждать первых результатов испытаний вакцины от коронавируса
Собянин рассказал о первом этапе смягчения ограничений в Москве
Антивирусная рассадка в самолётах изъята из рекомендаций Роспотребнадзора
ООН опасается, что выход США из Договора по открытому небу приведет к гонке вооружений
Трамп заявил о хорошем шансе для нового соглашения по контролю над вооружениями с Россией
Собянин: появилась надежда на приближающееся окончание пандемии
Масочный режим на вокзалах Москвы начинает действовать с 25 мая 2020 года
Рамзан Кадыров находится в московской больнице из-за подозрения на коронавирус
Стало известно, когда начнется туристический сезон в Греции
Собянин рассказал, у кого будут брать тесты на антитела к коронавирусу
Захарова ответила на заявление о «японском суверенитете» над Курилами
Авиапассажиры должны будут летать в маске и перчатках
Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве достаточно позитивная
Собянин рассказал, сколько человек сдали анализ на антитела к коронавирусу
В Европе заявили о возможности второй волны коронавируса
Рамзан Кадыров находится под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус
США официально заявили о намерении выйти из договора по открытому небу