Число умерших из-за коронавируса в России на 22 мая 2020 года возросло до 3 099 человек
Число умерших из-за коронавируса в России на 22 мая 2020 года возросло до 3 099 человек. Жертвами болезни за последние сутки стали в разных регионах страны стали 127 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
По последним данным, число россиян с положительным результатом теста на covid-19 составило 317 554 человека с начала эпидемии в стране. За сутки врачи выявили коронавирус у 8 849 человек в разных регионах государства.
Ранее сайт kp.ru писал, что глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, когда именно в нашей стране следует ждать первых результатов испытаний вакцины. На данный момент, по словам руководителя ведомства, доклинические испытания препарата идут по графику, без отставания. Результаты испытаний сыворотки станет известен появиться в конце июля.
Всего в России, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой ведется разработка учеными 47 вакцин от новой коронавирусной инфекции на 14 платформах.
Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»