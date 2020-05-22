Число умерших из-за коронавируса в России на 22 мая 2020 года возросло до 3 099 человек. Жертвами болезни за последние сутки стали в разных регионах страны стали 127 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

По последним данным, число россиян с положительным результатом теста на covid-19 составило 317 554 человека с начала эпидемии в стране. За сутки врачи выявили коронавирус у 8 849 человек в разных регионах государства.

Ранее сайт kp.ru писал, что глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, когда именно в нашей стране следует ждать первых результатов испытаний вакцины. На данный момент, по словам руководителя ведомства, доклинические испытания препарата идут по графику, без отставания. Результаты испытаний сыворотки станет известен появиться в конце июля.

Всего в России, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой ведется разработка учеными 47 вакцин от новой коронавирусной инфекции на 14 платформах.