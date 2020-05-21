Появились неожиданнные подробности об умершем сыне Моргуновой

Единственного сына диктора Светланы Моргуновой, умершего в 52 года в своей квартире, многое связывало с Филиппом Киркоровым. Оказывается, Максим Моргунов дружил с певцом. Артист поделился неожиданными подробностями о погибшем.

У Максима Моргунова был положительный диагноз на коронавирус и поражение легких. Мужчина сгорел буквально за девять дней.

Филипп Киркоров до сих пор в шоке. Он узнал о смерти единственного сына Светланы Моргуновой от Екатерины Рождественской. "Наши мамы рожали нас с Максимом в одном роддоме и мы родились с Максимом в один день, дружили детьми, потом жизнь разбросала", - написал певец в блоге.

Артист не может поверить в то, что абсолютно здоровый мужчина в расцвете сил умер. "Господи, тетя Света, сил тебе выдержать эту страшную трагедию", - отметил Киркоров.

fkirkorov В это невозможно поверить...

В свою очередь, Рождественская сообщила, что Максим до того момента, как узнал о своем диагнозе, возил родительнице продукты, ставил у двери сумки, звонил и уходил, чтобы не подвергать маму риску.

"Весь карантин провозил, а 10 мая заболел. Лечился как-то, ей ничего не говорил.... И вот... Горькое горе, горше и быть не может. Тут не скажешь «держись», как держаться-то - невозможно. Не скажешь «время лечит», не вылечит оно... И сил выстоять уже нет, утекли все... Светик, мы с тобой , а память о Максиме с нами...", - написала дочь Роберта Рождественского.

Напомним, Максим Моргунов скончался 19 мая. Последним, с кем общался мужчина, был его двоюродный брат Илья Свиридов. "Закончили шуткой, что «настоящий джигит победит ковид». А уже с 18 часов брат перестал выходить на связь", - написал он в блоге. Когда сыну начала звонить Светлана Михайловна, но трубку он уже не взял. Народная артистка забила тревогу. Друзья из соседнего подъезда не смогли достучаться к Моргунову в дверь. Позвонили жене. Супруга, приехав в квартиру, пыталась открыть замок ключами, но дверь была заперта изнутри. Пришлось вызывать спасателей. Войдя в дом, жена обнаружила Максима мертвым.