2020-02-14T09:30:05+03:00
Звезды

Роберт Паттинсон впервые предстал перед камерой в образе Бэтмена

Кинорежиссер Мэтт Ривз опубликовал тестовый тизер [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Роберт Паттинсон в костюме Темного рыцаряРоберт Паттинсон в костюме Темного рыцаряФото: скриншот с видео
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Режиссер нового супергеройского фильма о Бэтмене впервые показал Роберта Паттинсона в костюме Темного рыцаря. Ссылка на тестовый тизер опубликована на странице кинодеятеля в Twitter.

На видео исполнитель главной роли выходит из темноты, подсвеченной красным светом. Зрители могут разглядеть верхнюю часть костюма, включая знаменитую эмблему летучей мыши, супергеройскую маску и подбородок актера.

Мировая премьера новой части трилогии запланирована на 25 июня 2021 года.

Сайт kp.ru писал, что кинокомпания Warner Bros. утвердила британского актера на роль Бэтмена весной прошлого года. Также на нее пробовался Николас Холт из фильмов серии "Люди X".

Роберт Паттинсон хорошо знаком зрителям по нашумевшей саге "Сумерки" и многим другим кинолентам. Так, например, он снимался в одной из частей "Гарри Поттера", "Затерянном городе Z", "Космополисе" и "Помни меня". А недавно ученые назвали актера самым красивым мужчиной в мире.

thecinemaholicsthecinemaholics
Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Бэтмена
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ИСТОЧНИК KP.RU

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