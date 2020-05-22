«Караул! Русские наводят на нас свои ракеты!»: США нашли причину разрыва Договора по открытому небу

Объявив о выходе из Договора по открытому небу, США пытаются хоть как-то объяснить причину этого своего демарша. Видимо, поняв, что его прежние претензии выглядят весьма неубедительно, он выдвигает новые. И зачастую – нелепые.

Так, госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в использовании Договора по открытому небу «для наведения своего оружия на инфраструктуру США и Евросоюза».

И о чем же конкретно речь? Давайте заглянем в письменное заявление Помпео.

«Москва все больше использует "Открытое небо" как инструмент для военного принуждения. Москва, как представляется, использует фотографии, получаемые по Договору в поддержку новой агрессивной российской доктрины выбора целей среди критически важной инфраструктуры в США и Европе с помощью обычных вооружений точного наведения. Таким образом, Россия, вместо того, чтобы использовать Договор по открытому небу как механизм улучшения доверия и уверенности путем военной транспарентности, превратила Договор в оружие, сделав его инструментом запугивания и угроз».

Обвинение громкое, что и говорить. То есть, по Договору об открытом небе военные наблюдатели всех 34 стран-участниц этого соглашения летают над территорией друг друга, фиксируя - все ли там в порядке. Не идут ли там запрещенные другими договорами военные приготовления, испытания и передвижения? А Россия пользуется этими полетами, чтоб точнее навести свои ракеты на нужные точки на территории США и ЕС?

А теперь давайте разбираться.

О каком «инструменте для военного принуждения» может идти речь, если США имеют по Договору равные права с Россией, а по итогам воздушных инспекций ни одна из сторон не имеет права «принуждать другую» сокращать или перемещать военные объекты? Или изменять сроки, масштабы и районы проведения учений. Следовательно, этот аргумент Помпео совершенно надуманный, дохлый. Идем дальше.

Госсекретарь заявляет, что Москва «использует фотографии по договору в поддержку новой агрессивной российской доктрины выбора целей среди критически важной инфраструктуры в США и Европе с помощью обычных вооружений точного наведения».

Причем, тут Помпео оговаривается, - «как представляется». Но разве это серьезно для политика такого ранга, - вместо фактов выдвигать лишь предположения? Что же касается фотографий «в поддержку агрессивной российской доктрины», то и здесь – «мыльные пузыри».

Во-первых, фотографии тех или иных районов США или других участников Договора, сделанные с борта российского самолета это, по строгому счету, формальность. Давайте без обиняков: Россия (как и США) очень плотно присматривают за военными структурами вероятного противника. Но массой других способов. Тут вам и агентурная, и военно-техническая, и космическая разведка.

А, во-вторых, инспекции по Открытому небу – это всего лишь еще один повод убедиться в объективности ранее полученных разными способами разведданных. И все они, безусловно, учитываются в военных доктринах.

Это же классика, понятная даже двоечнику из Вест-Поинта!

А уж про «агрессивность российской доктрины» Помпео лучше бы и не заикался. Наращивание боевых контингентов США у границ России и постоянная «толкотня» американских самолетов и кораблей возле наших воздушных и морских госкордонов - это факт, а не предположения. В Европе формируется (на западном для нас стратегическом направлении) гигантская военная инфраструктура со всеми видами вооружений, включая ядерные! И что? Москва должна спокойненько созерцать все это в театральный бинокль, вздыхать, и не реагировать на растущую и реальную военную угрозу? Да нет же. Как старый, так и новый элемент этой угрозы Генштаб РФ берет на заметку и, безусловно, учитывает в планах боевого применения вооруженных сил на случай войны.

А как мы будем бить супостатов – обычным или ядерным оружием, площадным или высокоточным - это уже наше дело. Глупо не понимать этого, - тем более госсекретарю США.

Белый дом жалуется на то, что Россия «по полной программе» не допустила американцев и канадцев для наблюдения с воздуха за стратегическими учениями «Восток-2019», для полетов над Калининградской областью.

Но тут и Москвы есть контрвопросы: а почему же США ввели ограничительные меры в отношении России, отказав в возможности отходить от американских норм организации воздушного движения? Почему США ввели в Договор новые спецпроцедуры для проведения наблюдательных полетов над Гавайями? Внятных ответов ни Кремль, ни МИД РФ так и не получил.

Ну а что же будет с Договором дальше?

Москва намерена соблюдать все пункты Договора по открытому небу до тех пор, пока он действует, - заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Он выразил надежду, что остальные страны тоже будут добросовестно подходить к своим обязанностям. Но уже, как говорится, можно и к бабке-гадалке не ходить, что некоторые европейские «пристяжные болонки» США в Европе (вроде Польши и стран Балтии) смиренно последуют за Белым домом.

И, возможно, лишь иногда «задирающие хвост» Германия, Франция и Италия не побоятся не подчиниться заокеанскому повелителю. В Берлине, Париже и Риме наверняка хорошо понимают, что действия Вашингтона подрывают фундаментальные основы безопасности, действовавшие в Европе более 20 лет. И затеяны лишь для одного - приготовления к новой войне. Или, как минимум, к новой гонке вооружений.

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