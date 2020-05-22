"Поражены 25% легких": Оксана Пушкина рассказала о своей борьбе с коронавирусом

Депутат и телеведущая Оксана Пушкина, чей "Женский взгляд" до сих пор остается одним из самых известных телепроектов (передача выходила 14 лет - с 1999 по 2013. - Ред.), вторую неделю находится в больнице с подтвержденным Covid-19. В отличие от многих знаменитых пациентов, она не скрывает подробностей болезни, ведь ее опыт может быть полезен другим.

Своей хроникой коронавируса, о котором, по злой иронии судьбы, узнала в день рождения, Пушкина поделилась с Ариной Шараповой в ее утреннем шоу на радио "Комсомольская правда".

О том, как подхватила вирус

- Я заразилась, по всей видимости, разъезжая по регионам, развозя врачам средства индивидуальной защиты. Каждый день - по пять-шесть "ходок". Можно было бы, конечно, отсидеться, но я не из таких, поэтому и рванула. Спасибо моим друзьям, обеспеченным людям, которые дали деньги на помощь врачам, и действительно им помогали. При этом я везде ходила в маске и в перчатках - именно благодаря этой защите, как убеждены врачи, у меня нетяжелая форма болезни.

Узнав диагноз - я же вечно перед всеми дорожку расстилаю, чтобы они не споткнулись - я принялась обзванивать всех коллег, кто со мной контактировал. Вспомнила, как четырех ветеранов я 9 мая поздравляла с праздником в моем избирательном округе. И вот вчера у них были вторые тесты - все отрицательные. И только тогда я наконец поняла, что этот кошмар закончился. Все близкие здоровы.

О симптомах

- Сначала я даже не поняла, что заболела. Один день был дико сонный, болела голова, я без конца протирала глаза. Белки стали такие розовые... Думала, аллергия на тушь у меня, на косметику. И, конечно, слабость была, ничего особенного. Поэтому я вела свой обычный образ жизни. Спортивно-физкультурный и так далее. Но потом мне позвонили прямо в мой день рождения (10 мая Пушкиной исполнилось 57 лет. - Ред.) - теперь я никогда его не забуду. Все подтвердилось. Уже потом я узнала, что у меня 25% легких поражены. "Вы бы не хорохорились", - сказали мне врачи, - "Ваш иммунитет позволяет бегать и прыгать. Но дело это не изученное и опасное". Сначала думала, буду лечиться дома. Но потом мне стало как-то не очень хорошо. Меня штормило, у меня болела кожа. Пришлось лечь в больницу.

Об очередях в больницах

- Чтобы не рисковать, мне вызвали "Скорую". Я ждала ее 2,5 часа, и это нормально. Потому что у них было дичайшее количество вызовов - врачи мне показали потом свой журнал. Это, конечно, ад. Более того, мы еще дома у меня ждали час, врач сидела во всей экипировке, телефон к уху засунула под очки - обзванивала больницы, нигде не было места. В итоге меня привезли в ЦКБ при Управлении делами президента, я к этой больнице прикреплена, и уже здесь мы искали свободную палату.

А что с другими пациентами, у которых нет Covid? У меня у папы онкология, он живет в Петрозаводске. Ему нужно заменять какие-то катетеры, но он до последнего лежал дома, потому что везде карантин и ковидные больные. Только вчера наконец госпитализировали. Я через свою шкуру пропускаю все приметы этого времени...

О проблемах медиков

- Да, в ЦКБ условия хорошие. Но я мотаюсь по стране и вижу этот ужас. Не везде, но достаточно в серьезных городах больницы разорены. Находясь изнутри, я многое узнала про систему, про доплаты врачам. И думаю, наш премьер-министр, когда здесь лежал, тоже многое понял. Конечно, медики не очень откровенничают - у них своя этика, солидарность. Но теперь, голосуя за бюджет, я совершенно точно понимаю, за какую строчку я буду биться и контролировать ее. Это здравоохранение. Потому что зарплаты медикам и всему медперсоналу надо в разы поднимать. Тогда сюда пойдут мужчины, а пока 70% врачей - женщины. И все на их плечах. А приходят они домой, к мужу и детям, соскучившись по семье, и слышат такие реплики, мол, чего пришла заразу тут разносить. Это тоже примета времени.

Я это отношение на себе тоже почувствовала. Когда меня госпитализировали, мне позвонила моя управляющая. И сказала: "Весь подъезд стонет и ахает: как же тут эта зараза живет!". И только одна квартира, соседи, пожелали мне всего доброго.

Об опасности самолечения

- Спасти себя от заражения можем мы сами. Но если это произошло, главное - никакого самолечения. Надо сразу звонить на все горячие линии, вызывать врача. Ведь иногда легкие формы коронавируса очень быстро переходят в серьезные. Вот чем меня убедили врачи.

Когда я сюда приехала, здесь была женщина, кажется медсестра, кто-то из персонала. У нее была такая же форма, как у меня. И она отказалась госпитализироваться, ушла домой. И все...

Говорят, это происходит моментально: резко поднимается температура, и ты не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой. Не можешь даже вызвать "Скорую".

Об укреплении иммунитета

- В моем случае меня поддержал мой иммунитет. Я занималась им давно, с одного раза ничего не происходит. Я свое утро уже лет 30 начинаю с ежедневной физкультуры. Встаю в 5 утра уже на автомате и 1,5 часа занимаюсь. В моем случае я в воскресенье досыпаю за все остальные дни, и только этот один день в неделю у меня выходной от физкультуры.